نائب محافظ دمياط يتابع أعمال رفع كفاءة الترعة الشرقاوية

وبدأ نائب محافظ دمياط جولته التفقدية بمتابعة أعمال تغطية ترعة العنانية البحرية بما تتضمنه من تركيب بلاطات انترلوك وصيانة أعمدة الإنارة وبرجولات ومقاعد للمواطنين وكذلك إنشاء أماكن مخصصة لإنتظار السيارات ، فضلا عن بدء أعمال الرصف بالاسفلت، حيث تعد تلك الأعمال أحد أهم مشروعات التنسيق الحضاري التى تقوم بها المحافظة لتطوير طريق الترعة الشرقاوية بطول 7.5 كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج مرورًا بعدد من المناطق الهامة والرئيسية، بالإضافة إلي متابعة أعمال رفع وصرف شارع البندر، وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الترعة الشرقاوية.

وقام نائب محافظ دمياط، بجولة ميدانية بشوارع مدينة دمياط لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية والتيسير على المواطنين وتخفيف المعاناة خاصة مع اعادة الشيئ لأصله بعدد من الشوارع ورصفها، مؤكدًا أن تلك الأعمال تأتى ضمن مشروعات التنسيق الحضاري التي تتبناها المحافظة بعدد من المناطق لافتًا إلى أن بعض الطرق التي يجري العمل بها لم تنل حظها من التطوير منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.