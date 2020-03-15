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نائب الرئيس الأمريكى: نوصى جميع الأمريكيين بتوخى الحذر حاليا بسبب كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 11:36 م
نائب الرئيس الأمريكى: نوصى جميع الأمريكيين بتوخى الحذر حاليا بسبب كورونا مايك بنس
كتب أحمد عرفة

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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: نوصى جميع الأمريكيين بتوخى الحذر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا"، مشيرا خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بثته قناة إكسترا نيوز، إلى أن سلسلة الإمدادات من المواد الغذائية مستمرة والمتاجر ستظل مفتوحة ولا حاجة للقلق.

وكان ترامب قال فى تغريدات سابقة قال: شرف عظيم لى أن أعلن أن يوم الأحد 15 مارس هو اليوم الوطنى للصلاة، نحن دولة، طوال تاريخها، نظرت إلى الله من أجل الحماية والقوة فى مثل هذه الأوقات، بغض النظر عن مكان وجودك، فإننى أشجعك على التوجه نحو الصلاة بفعل إيمانى، معا، سوف نخلص.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يمكن لترامب أن يحصل على مزيد من المساعدات الفيدرالية لمحاربة الفيروس القاتل.

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى: "أعلن حالة الطوارئ فى البلاد، وهى كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدى للفيروس.. خطة الطوارئ تتيح مساعدات بـ 50 مليار دولار لمكافحة كورونا"، موضحًا أن الطوارئ التى أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين.

وأكد أن واشنطن تعمل بصورة جادة فى مواجهة الفيروس، مضيفًا أن إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا ويمنح صلاحيات للمستشفيات.

وأعلن ترامب توفير نصف مليون جهاز للكشف خلال الأسبوع القادم، مع وصول هذا الرقم لـ 5 ملايين جهاز اختبار خلال شهر، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص يسرع وتيرة مواجهه الفيروس.


مايك بنس

كورونا

أمريكا

ترامب

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