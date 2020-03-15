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مقتل مزارع في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

الأحد، 15 مارس 2020 04:45 م
مقتل مزارع في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا جثة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقي مزارع مصرعه، اليوم الأحد، في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية نجع عبد القادر بدشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا ،إخطارًا، من مركز شرطة دشنا، يفيد  بمصرع أحمد .ح.ع، 40 عاما، مزارع ، في تجدد خصومة ثأرية، بين عائلتي " حسن ومبارك ' بنجع عبد القادر، بمركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ،كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


فى سياق آخر تمكنت مباحث مركز دشنا، من إلقاء القبض على متهمين مقيمان قرية السمطا قبلي، لقيامهما بقتل سائق توك  توك مقيم دشنا بطلق ناري، لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء، شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بتمكن، الرائد، محمد عمر الشريف، مدير مباحث دشنا، ومعاونيه النقيبين ، أحمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، والملازمان، أحمد عصام،  شحاتة احمد رسلان، من ضبط متهمين قتلا شاب بطلقات نارية في الساعات الأولى من اليوم.

كان اللواء محمد ضبش، مدير مباحث مديرية أمن قنا،أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة كباحث دشنا، لكشف غموض، مقتل، خالد ممدوح حسين عبدالحكيم، 20 سنة مقيم منطقة صفارة بمدينة دشنا.

على الفور وبعد عمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء الجريمة كلا من: "اسعد. ع"، 45 سنة، مطلق النار على المتهم، ومساعدة، "عبدالعاطي.ع.ح"، 18 سنة، مقيمين السمطا، تم ضبطها وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 


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