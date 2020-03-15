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مصرع شخصين إثر انهيار جزئى لعقار سكنى بالعمرانية بسبب الطقس السيئ

الأحد، 15 مارس 2020 01:23 ص
مصرع شخصين إثر انهيار جزئى لعقار سكنى بالعمرانية بسبب الطقس السيئ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصين مصرعهم إثر انهيار جزئى لعقار من 4 طوابق بمنطقة العمرانية بسبب الطقس السيئ، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتم نقل المتوفين لمستشفى القصر العينى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بانهيار إجزاء من عقار سكنى فى منطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية والمباحث الى المكان.
 
 
وفى نطاق الجيزة، لقى أحد أهالي قرية شبرامنت بأبو النمرس، مصرعه أمس السبت، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهربائي، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي يدعى " أحمد فتحي"، وأنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بالكهرباء،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

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