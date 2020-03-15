مصرع شخصين إثر انهيار جزئى لعقار سكنى بالعمرانية بسبب الطقس السيئ

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصين مصرعهم إثر انهيار جزئى لعقار من 4 طوابق بمنطقة العمرانية بسبب الطقس السيئ، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتم نقل المتوفين لمستشفى القصر العينى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالى بانهيار إجزاء من عقار سكنى فى منطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية والمباحث الى المكان.

وفى نطاق الجيزة، لقى أحد أهالي قرية شبرامنت بأبو النمرس، مصرعه أمس السبت، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.