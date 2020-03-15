محطة صرف الجبل الأصفر استقبلت أكثر من 10 ملايين متر مكعب مياه أمطار خلال أيام

كتب أحمد حسن

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن اجمالى كميات مياه الامطار التى استقبلتها محطة صرف صحي الجبل الأصفر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت تتخطي الـ١٠ مليون متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من ٣ أضعاف قدرة المحطة .

وأضاف اللواء سيد العشري، أن المحطة كانت تستقبل نحو ٤ ملايين متر مكعب مياه من مياه الامطار يوميا، رغم ان قدتها لا تتخطي الـ٢ مليون ونصف مليون متر مكعب يوميا، وهو ما استلزم العمل بكافة المولدات داخل المحطة .

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه رغم كميات المياه الكثيرة التى استقبلتها المحطة، إلا أنه لن يتعطل مولد واخد أو حوض من أحواض المحطة، وذلك بفض الإدارة الجيدة، واستدعاء كافة الورديات من العمال للعمل ومنع الاجازات لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه بالكامل .

وأكد أنه تم صرف كافة مياه الأمطار التى استقبلتها محطة صرف صحى الجبل الأصفر على بحر البقر، والذي يصب على ترعة الإسماعيلية، مؤكدا أن سرعة حركة المياه ساعدت على معالجتها وتنقيتها بصورة كبيرة .

وأشار اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن متوسط احتياج المحطة من السولار أسبوعيا يتراوح من ٥٠ إلي ٥٥ الف لتر أسبوعيا، ولكن في الأيام الثلاثة الماضية كان متوسط استهلاك المولدات نت السوار في اليوم الواحد نحور٣٦ ألف لتر يوميا، وهو ما يعني عمل كافة المولدات في وقت واحد للمساهمة في سرعة استقبال المياه وصرفها .

وأكد أن المحطة كانت تستقبل بالتوازي مع مياه الامطار صرف صحي مصر القديمة بالكامل ، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من صرف مياه الأمطار، تم مراجعة كافة المولدات والأحواض للتأكد من العمل بشكل جيد .

وكان اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، قد أكد أن انتاج محطة صرف صحى الجبل الأصفر يصل لـ2.5 مليون متر مكعب يوميا، وتغطى 80% من احتياجات العاصمة، لافتا إلى أن محطة الجبل الأصفر تنتج حوالى 50 % من احتياجاتها من الكهرباء، وهو ما يساهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50%.

وأضاف اللواء سيد العشرى، يتبع المحطة مزرعة تصل لـ 350 فدان، يتم زراعتها من خلال المياه المعالجة من المحطة، فضلا عن أن الحمئة الصادرة من المحطة يتم تجفيفها وإعادة بيعها كسماد بلدى.

وبما يتعلق بمرحلة إنشاء المحطة قال إن المحطة تم تخطيطها من قبل المشروع العام للصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بتصميم المكتب الأمريكى البريطانى، فى الثمانينات من القرن الماضى، كمحطة مجمعة للصرف الصحى بالضفة الشرقية لنهر النيل "عين الصيرة، المعادى، دار السلام، الأميرية، حائق القبة، المرج" وصولا لبعض المناطق بالقليوبية، مشيرا إلى أنه نظرا للحجم العملاق للمحطة تم البدء فى الإنشاء على مراحل.

وتابع قائلا" تم إنشاء محطة الجبل الأصفر على مراحل؛ المرحلة الأولى بدأت فى عام 1990 ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998 وتعالج مليونا و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى بإجمالى تكلفة فى هذا التوقيت مليار و400 مليون جنيه، ثم المرحلة الثانية كانت على جزءين؛ الأول وصلت تكلفته لـ 800 مليون جنيه والجزء الثانى من المرحلة الثانية تكلف 62 مليون يورو و521 مليون جنيه، ونظرا للتدفقات المتزايدة التى تستوعبها محطة المعالجة تم السير جنبا إلى جنبا من خلال التطوير والتوسعات لتصل طاقة المحطة المعالجة 2.5 مليون متر مكعب يوميا من خلال دخول المرحلة الثانية حيز التشغيل والصيانة حيث بدأ العمل فى المرحلة الثانية فى عام 2014 ويشمل تنفيذ الأنفاق الرئيسية وخطوط المواسير ومصافى وأحواضا لترسيب الرمال وخزانات تنقية وقنوات طوارئ وأحواض مزج كلور وخزانات وقود ومبانى خدمية، واستمر العمل 42 شهرًا لإنهاء الإنشاءات المدنية والتركيبات الإلكتروميكانيكية.