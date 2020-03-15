محافظ جنوب سيناء يتفقد آثار السيول ويوجه بحصر المتضررين برأس سدر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدينة رأس سدر؛ للاطمئنان على الأوضاع جراء السيول التى ضربت بعض المناطق برأس سدر نتيجة الأمطار التى اجتاحت بعض مدن المحافظة.

رافق المحافظ كل من فوزى همام السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، كان فى استقبالهم على إبراهيم حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر والقيادات الحزبية والشعبية وعدد من أهالى المدينة.

وبدأت الجولة بتفقد منطقة السيل بقرية أبو صويرة برأس سدر والتى تعتبر الأكثر تضررا. وأكد المحافظ أن كل من إصابة أى ضرر نتيجة السيل سيتم تعويضه طبقا لنتائج اللجنة التى سيجرى تشكيلها من مجلس مدينة رأس سدر والشئون الاجتماعية، كما أكد المحافظ أنه جار العمل قريبا لإقامة سدود جديدة للسيول بمدينة رأس سدر واللجنة التى سيجرى تشكيلها ستعمل على حصر الخسائر وإعادة الشيء لأصله وإلى ما كان عليه.

ووجه المحافظ نحو تشكيل لجان مشتركة من الجهات المعنية بمشاركة أعضاء من البدو لتحديد مواقع السيول لإقامه السدود اللازمة لحماية مدينة رأس سدر.

وأشاد المحافظ بعمليات فتح الطرق والعمل على إزالة الآثار المترتبة من السيول وأشاد أيضا بالبدء فى إجراءات الحصر للمتضررين والذى بدأت أعمالها اليوم ليتم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لصرف التعويضات المناسبة.

وتقدم محافظ جنوب سيناء ورئيس مدينة رأس سدر بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى مساعدة الجهات التنفيذية فى التخفيف من آثار السيول وعلى رأسهم قيادات وأفراد القوات المسلحة والشرطة بجميع فروعها، وأمانة وقيادات حزب مستقبل وطن برأس سدر ومشايخ وعواقل وأهالى المدينة وشباب مدينة رأس سدر والذين ضربوا أروع الأمثلة فى التعامل فى مثل ذلك الظروف عملهم كمتطوعين والمقاولين وأصحاب المعدات الذين ساهموا فى رفع آثار السيل " كجهد ذاتي" وإدارات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى وإدارة رأس سدر التعليمية للمساهمة وتجهيز المدارس كمراكز إيواء والشركة العامة للبترول والجهاز التنفيذى المعاون لرئيس مدينة رأس سدر.