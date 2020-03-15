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وتعقيم المدارس خلال فترة تعليق الدراسة..

محافظ بورسعيد: التعامل بكل حزم مع أى مدرس يعطى دروسا خصوصية

الأحد، 15 مارس 2020 11:25 م
محافظ بورسعيد: التعامل بكل حزم مع أى مدرس يعطى دروسا خصوصية جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بناء على قرار الرئيس السيسى بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس، وطبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الخاصة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فإنه تقرر التعامل بكل حزم مع أى مدرس يقوم بالتواصل مع الطلاب من أجل إعطاء دروس خصوصية فى مراكز وسناتر المخصصة للدروس، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين التعليمات وكل من يقوم بالاستمرار فى مزاولة الدروس الخصوصية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب ومواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد مقدمًا الشكر لجموع المعلمين الشرفاء الذين استجابوا للتعليمات وقاموا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه جار تعقيم كافة المدارس بالمحافظة خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين طبقًا لخطة الدولة لتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية، ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة أى تطورات فى هذا الشأن.

وناشد محافظ بورسعيد، أولياء الأمور بضرورة الوعى بمخاطر المرحلة الراهنة حفاظًا على أبنائنا ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى أداء مهامها، وذلك بالبعد التام على التجمعات، والتوفف عن الاستمرار فى الدروس الخصوصية للطلاب، والإبلاغ عن كل من يقوم بإعطاء دروس خصوصية ومخالفة التعليمات.

كما أكد محافظ بورسعيد ضرورة اعتماد الطلاب على الذات فى تحصيل الدروس العلمية وعدم الالتفات لأى آراء أو شائعات مغرضة من شأنها تعطيل خطط الدولة فى مواجهة الفيروس المستجد والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ستتعامل بكل حزم مع المخالفين على الفور دون تهاون، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم، الدين رئيس مجلس الأمناء.


عادل الغصبان

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غلق سناتر الدروس الخصوصيه

فيروس كورونا

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