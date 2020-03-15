محافظ الوادى الجديد يقرر غلق المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية والألعاب الرياضية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، إغلاق جميع المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية وصالات الأفراح واللياقة البدنية والألعاب الرياضية والبلاى ستيشن على مستوى المحافظة وذلك لمدة ١٥ يوماَ .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة صباح اليوم، حيث أكد على أن هذا القرار يأتى كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقرار وتوقيع العقوبات على المخالفين وإبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة، بالإضافة إلى دراسة تعويض العمالة المتضررة من هذا القرار .

كما قرر محافظ الوادى الجديد إغلاق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن ، وأى مراكز لتجمعات الأطفال على مستوى المحافظة ، سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجمعيات كإجراء إحترازى لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، مؤكدا على أن هذا القرار يأتى حفاظا على صحة وسلامة الأطفال ، مشيراَ إلى أن القرار يسرى بداية من غد الأحد ١٥ مارس الجارى ولمدة ١٥ يوماً ، لحين التأكد من تطهير وتعقيم هذه المنشآت .

وقد ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، وبحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء هشام لطفى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، وفى بداية الاجتماع قدم الزملوط الشكر للجهات التى قامت بجهود كبيرة فى التعامل السريع للسيطرة على المشكلات الناتجة عن موجه سوء الأحوال الجوية التى ضربت المحافظة فى جميع المراكز وسرعة حلها .

كما وجه الزملوط بضرورة إتباع كافة الإجراءات الإحترازية التى تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بمنع التجمعات البشرية وتطهير كافة المنشأت والمؤسسات ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض وتخصيص كل مديرية عدد من العاملين للقيام بعملية تطهير المنشأة بعد تدريبهم بمعرفة متخصصين من مديريتى الصحة والطب البيطرى بالمحافظة .

وقرر أيضا بضرورة إلزام المخابز الكبرى ومحطات الوقود بالمراكز بتوفير ماكينة توليد كهرباء بالديزل لمواجهة أى أزمات طارئه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما كلف مسئول الرى بالمحافظة بسرعة الانتهاء من عمل الاحتياطات اللازمة لتأمين بركة موط ، وذلك بتدبيش جسورها لأعلى منسوب يمكن أن تصل إليه المياه ، وذلك لتامين وسلامة المناطق المجاورة للبركة .

وخلال الاجتماع أعلن الزملوط عن توفيرعدد 5 مخابز متنقلة تعمل بالسولار بواقع مخبز لكل مركز، والذى تبلغ طاقة المخبز الواحد 1000 رغيف / ساعة ، وذلك لتوفير الخبز للمواطنين فى حال حدوث مشكلات إنقطاع الكهرباء خلال الأزمات الطارئه .

وشمل الاجتماع أيضا الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين بعدد من المراكز .

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان ، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، استقبل اليوم الأحد وفد الإدارة المركزية للتعاون الزراعى برئاسة وفيق عسكر وكيل الوزارة للمتابعة المالية والتعاونية وجمال حمودة الخبير التعاونى بالوزارة ومحمد وجدى من الإدارة العامة للشؤون المالية للوزارة ، وبحضور المهندس عماد بحر مدير عام شئون التعاون الزراعى بالمديرية ، وذلك فى زيارة تستمر لمدة إسبوع للوقوف على أنشطة الجمعيات الزراعية ودراسة المشكلات التى تواجهها والعمل على حلها .

وقال رضوان أن الوفد سيعقد دورة تدريبية لمفتشى التعاون الزراعى ومديرى الجمعيات وأعضاء مجلس الإدارة للتدريب على آليات العمل ومستجداته فى مجال الجمعيات الزراعية ، مؤكدا على سعادته بتلك الزيارة التى من شأنها رفع مستوى كفاءة المتخصصين فى الشأن التعاونى الزراعى ، بما يعود بالنفع على منظومة العمل الزراعى .

وفى سياق متصل تستكمل مديرية الزراعة بالمحافظة فعاليات الدورات التدريبية عن الحشائش المخدرة وخطورتها بمركز الداخلة ، تحت رعاية المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وإشراف إدارة التدريب برئاسة المهندسة وردة يونس مخلوف مدير إدارة التدريب ، والتى أكدت على أن الهدف الإساسى من الدورة التعرف على الحشائش المخدرة والتى تنمو بصورة طبيعية ومنها نباتات الداتورة وغيرها من النباتات وكيفية الفرق بينها وبين الحشائش العادية ليكون المهندس الزراعى ملم بجميع المعلومات من حولة ولتوعية وارشاد المواطنين .

وشارك فى الندوات حسن سيد محمد مدير إعلام الداخلة ، متحدثا عن الحشائش المخدرة ومشكلاتها على المجتمع المصرى والشباب وكيفية التصدى لها من خلال زيادة التوعية من خطر تعاطى إدمان المخدرات بكل أنواعها ، وتنفيذ عدد من الفعاليات التى ترفع نسبة الوعى لدى الشباب وصغار السن بشأن آثار تلك المخدرات المدمرة على صحة وحياة من يتعاطاها ، مؤكدا على أن مركز إعلام الداخلة ينفذ خطة شاملة للتوعية والتثقيف لكل الفئات المجتمعية ، وخاصة فئة الشباب من خطورة المخدرات وضرورة الإبتعاد عنها والحذر من الوقوع ضحية لتلك المواد المخدرة وضرورة الإلمام بها ومعرفة انواعها واثارها ونتائج تعاطيها.