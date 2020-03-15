اليوم السابع
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محافظ المنيا يشكر الجهاز التنفيذى على جهوده فى مواجهة أزمة الطقس

الأحد، 15 مارس 2020 04:22 م
محافظ المنيا يشكر الجهاز التنفيذى على جهوده فى مواجهة أزمة الطقس جانب من الاجتماع
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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أشاد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالدور الذى قام به الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة وحسن إدارة الأزمة.

ووجه المحافظ الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة وكافة العاملين بالطوارئ وجميع العاملين بكافة القطاعات على مستوى مراكز المحافظة التسع لافتا أن الجهاز التنفيذى قدم نموذجا مشرفا للعمل الجماعى من خلال التنسيق والتعاون فى التصدى لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وتواجدهم بالشوارع طوال فترة الأزمة التى لم تشهدها البلاد من قبل.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أرسل خطاب شكر لمحافظ المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة على الجهود المبذولة لمجابهة السيول والأمطار الغزيرة ومواجهة حالة الطقس السيئ التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال وزير التنمية المحلية فى خطابه " إنه يتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمحافظ المنيا وجميع قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى إدارات الأزمات وكافة العاملين بديوان المحافظة ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء" .

وكانت مديرية الصحة بالمنيا  نفذت اليوم اعمال تعقيم مبنى ديوان عام المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت تساقط أمطار غزيرة يوم الخميس الماضى ، وقامت الأجهزة التنفيذية بجهود كبيرة لإزالة ما خلفته الأمطار ،وجاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات.  

 

 


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السيول

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الطقس

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