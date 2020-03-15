محافظ المنوفية يؤجل إقامة قوافل طبية بمركز قويسنا والشهداء بسبب كورونا

المنوفية - محمدفتحى

قرراللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، تأجيل إقامة القوافل الطبية بقرية منشأة السلام بمركز تلا ، والقافلة طبية بقرية سرسموس بمركز الشهداء ، يومى الجمعة والسبت الموافق 20 ، 21 من ذات الشهر، وذلك كإجراء إحترازى لمنع التجمعات وتفادياً لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية ، قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومى الأربعاء والخميس الموافق 18، 19 مارس الحالى بقرية منشأة السلام بمركز تلا، والقافلة الطبية بقرية سرسموس بمركز الشهداء يومى الجمعة والسبت الموافق 20، 21 من ذات الشهر .

وتضم القوافل الطبية عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

من جانبه أشاد اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.

يأتى ذلك فى ضوء استمراراً لعمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة،

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أكد على إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتى قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار المحافظ بأنه سيتم إنطلاق أعمال القافلة السادسة عشر يومى الخميس والجمعة الموافق 20 ، 21 من شهر فبرايرالجارى بمركز شباب مدينة الباجور، ومن المقرر فحص 1200 مواطن من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.