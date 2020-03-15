محافظ الجيزة يتفقد قرية الديسمى بالصف للوقوف على أضرار موجة الطقس السيئ

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأضرار التى لحقت بقرية الديسمى بالصف، بعد أن أغرقتها السيول، وحرص المحافظ غلى التواجد وسط أهالي القرية للوقوف علي الأضرار التي لحقت بهم نتيجة للطقس السيئ والاطمئنان على حالتهم وتسكينهم في أماكن لحين الانتهاء من أعمال شفط آثار السيول التي تعرضت لها القرية.

وفى السياق ذاته تواصل أجهزة الدولة جهودها لإنقاذ قرية الديسمى بالصف بمحافظة الجيزة، والتى اغرقتها السيول، حيث تم شق قنوات إضافية باستخدام معدات الحفر، لتصريف المياه، لمخرات السيل، ونهر النيل، بالإضافة لاستمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، باستخدام المراكب.

ووفرت الأجهزة المعنية مخبز متحرك لتوزيع الخبز المجانى على الأهالي بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية بالمجان، كما استمر فتح مراكز الشباب لإيواء المنكوبين من أهالى القرية.

وتم توفير كافة التجهيزات بمركز شباب أبو سنه، ومركز شباب الجزيرة الشقراء، ومركز شباب جنوب الصف؛ لاستقبال باقي أسر قرية الديسمي لحين الانتهاء من شفط مياه السيول التي تعرضت لها القرية .

وأغرقت السيول القرية بالكامل، حيث تقع القرية بالقرب من مخرى السيل بالمنطقة، بالقرل من طريق الكريمات، ولها ظهير صحراوى مما عرضها لكميات من المياه كبيرة جداً أغرقت كل شئ.

ولم تعلن محافظة الجيزة حتى الآن عن أي حصر للضحايا أو حجم الخسائر التى تعرض لها الأهالى، فيما أكد الأهالى أن كل ما لديهم غرق في السيول وأن ماشيتهم نفقت في السيول، وكذلك أهلكت زراعاتهم، وتم إنقاذ الأهالى بواسطة المراكب، بمساعدة أهالى القري المجاورة، وعدد من الشباب المتطوعين، حيث تنقسم القرية الي ثلاث اجزاء، والجزء الأكثر تضرر هو القريب من الصحراء، كما تم إجلاء جميع اهالى القرية واستقبالهم في القرى المجاورة.

وأكدت المحافظة أنها تدخلت لإجلاء السكان وجارى محاولات لشفط المياه، مؤكدة أن اهالي القرى المجاورة تحركوا سريعا لانقاذ الاهالي.

وفى السياق قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صرف إعانات عاجلة لأسر قرية الديسمي التي تضررت بسبب السيول مع المتابعة اللحظية للموقف.

وتعرضت مصر مؤخرا لموجة من الطقس السيء وسقوط كميات غزيرة للامطار وصلت لحد السيول في بعض المناطق خاصة ذات الظهير الصحراوى والمناطق الصحراوية.