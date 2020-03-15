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مجلس الدفاع فى لبنان يعلن التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:20 م
مجلس الدفاع فى لبنان يعلن التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا مجلس الدفاع فى لبنان
كتب سمير حسنى

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أعلن المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان التعبئة العامة فى البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمجلس، وعقد المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان جلسة استثنائية برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية.

 

أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة

 

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وجاء البيان كالتالى:

حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة فى لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للأوضاع الصحية السائدة فى البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع

قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان، تعليق جميع الأعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.


مجلس الدفاع فى لبنان

لبنان

كورونا

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