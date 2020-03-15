ماكرون: فرنسا ستتغلب على فيروس كورونا بالتصرف بمسؤولية

رويترز

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن الحكومة ليس أمامها خيار سوى فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشى فيروس كورونا لكن البلاد ستتجاوز الأزمة إذا تصرفت بمسؤولية.

وقال ماكرون مدافعا عن قراره المضى قدما فى إجراء الانتخابات المحلية "أنا الضامن لصحة مواطنينا وكذلك للحياة الديمقراطية فى البلاد". وأضاف بعد أن أدلى بصوته فى شمال فرنسا "سنتغلب على هذه الأزمة بالتصرف بمسؤولية معا ومن أجل بعضنا البعض".

وقال ماكرون إن قرار إغلاق المتاجر والمطاعم كان يتعين اتخاذه لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس.