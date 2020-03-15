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لو بتعمل دايت.. 4 طرق للتحقق من وزنك دون استخدام ميزان

الأحد، 15 مارس 2020 06:00 م
لو بتعمل دايت.. 4 طرق للتحقق من وزنك دون استخدام ميزان الدايت-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يتبع الكثير من الناس أنظمة أو حميات غذائية "دايت" لإنقاص الوزن، ويتحقق الكثيرون من وزنهم من وقت لآخر باستخدام الميزان لمعرفة مقدار الوزن الذي فقدناه، ومع ذلك، فإن الرقم الموجود على الميزان ليس الطريقة الوحيدة لتتبع رحلة فقدان الوزن الخاصة بك، في هذا التقرير نتعرف على 4 طرق لقياس وزنك بأشياء أخرى بخلاف الميزان، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.

１- تحقق من مدى ملاءمة ملابسك

يمكنك تتبع كيف تتسع ملابسك عندما تبدأ في ممارسة الرياضة، إذا بدأت بناطيلك تصبح فضفاضة وواسعة، فأنت على الطريق الصحيح.

２- تحقق من مستويات الطاقة لديك

 كلما مارست الرياضة أكثر، كلما أصبحت أكثر مهارة في التعامل مع الأعمال اليومية، والمهام البسيطة مثل صعود السلالم لن تتعبك. 
ومن المؤشرات الواضحة للتمرين الصحي أنك تشعر بالنشاط طوال اليوم، حيث ستشعر بمزيد من القوة والسعادة ، وهي أشياء لا يمكن أن تخبرك بها آلة الوزن.
 على الرغم من أن التمرين يساعدك على تقليل الوزن والحصول على الشكل، إلا أنه يفعل الكثير لجسمك ، وهي أشياء ليس لدينا مقاييس تساعدنا في حسابها. يلعب روتين التمرين دورًا رئيسيًا في إبقائك سعيدًا ويحسن صحة العقل والجسم.

３- استخدم شريط قياس الملابس

من الجيد أن تستخدم شريط القياس لقياس التغيرات في جسمك، يمنحك تقديرًا تقريبيًا للوزن الذي فقدته ومن أي منطقة فى جسمك، فلكل جسم مدى ومعدل مختلفين يفقدان الوزن عنده. 
يمكنك إجراء فحص أسبوعي لقياساتك لمعرفة المسافة التي قطعتها في رحلة فقدان الوزن.

４- تحقق من نومك

أنماط نومك هي مؤشر مباشر على فوائد روتين الرياضة، كلما زاد تعبك أثناء النهار، كان نومك أفضل أثناء الليل. 
قد يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى إعاقة إنتاج الهرمونات التي تتحكم في جوعك وشهيتك، وتميل أيضًا إلى تناول المزيد عندما تكون مستيقظًا لساعات أطول. 
أنت أيضًا أكثر اندفاعًا في رغباتك الغذائي ، وهذا هو السبب في أننا نتلهف على الوجبات السريعة عندما نكون مستيقظين لفترات أطول في الليل.
 يساعدك الحصول على النوم المناسب على الحفاظ على نمط حياة صحي ويساعدك في رحلة فقدان الوزن.
 
 

الدايت

انقاص الوزن

الصحة

الوزن

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