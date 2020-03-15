وتواكب الخطوط السعودية الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة والتعليمات الوقائية في هذا الشأن بالتطبيق الفوري، بدءا من تعليق رحلات جوانزو في الثاني من فبراير الماضي، ثم تعليق الرحلات إلى عددٍ من الوجهات، وصولا إلى التعليق الكامل لجميع الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم، وذلك في الوقت الذي ساهمت وتساهم فيه الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وسفارات المملكة في العديد من دول العالم، في تنظيم عودة مواطني المملكة من مختلف دول العالم.

وحرصت الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تقديم الخدمات للضيوف في كافة مواقع الخدمة وخلال الرحلات وعمليات الصيانة، حيث يجري تعقيم وتنظيف عميق بعد وصول الطائرة.

وتتضمن الإجراءات كذلك تكثيف الرسائل التوعوية للموظفين بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وفحص الملاحين بعد كل رحلة، ومنح إجازة لمدة أسبوعين للملاحين العائدين من الدول التي مُنع السفر لها، وكذلك الموظفين الذين كانوا في إجازة في تلك البلدان، واستخدام وسائل التقنية في عقد اللقاءات الجماعية والاجتماعات في قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.