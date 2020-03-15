كمبيوتر صينى عملاق يشخص فيروس كورونا فى 10 ثوانى وأمريكا ترفضه

كتبت إيناس البنا

أكدت الصين أنها استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال كمبيوتر عملاق، يقوم بتحليل مئات الصور في 10 ثواني، ثم ينصح الأطباء بما يجب القيام به بعد ذلك.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " south china morning post"، عرضت الصين الاستخدام المجاني للكمبيوتر العملاق في جميع أنحاء العالم، ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض CDC أوضحت أنها لا توصي باستخدام عمليات المسح لتشخيص فيروس كورونا المستجد Covid-19.

يوفر الكمبيوتر العملاق في الصين للأطباء في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول المجاني إلى أداة تشخيص الذكاء الاصطناعي للتعرف المبكر على مرضى Covid-19 بناءً على فحص الصدر.

يمكن لنظام AI على كمبيوتر Tianhe-1 أن يمر عبر مئات الصور التي تم إنشاؤها بواسطة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وقد تم تشخيصه في حوالي 10 ثواني، وفقًا لمركز الكمبيوتر العملاق الوطني في تيانجين ، الذي يستضيف الجهاز.

وقال موظف في المنشأة إن النتائج يمكن استخدامها بعد ذلك لمساعدة الأطباء، وخاصة في المناطق التي تحتوي على مجموعات اختبار محدودة أو التي تعاني من زيادة مفاجئة في الحالات المشتبه فيها، للتمييز بسرعة بين المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد والذين يعانون من الالتهاب رئوي أو مرض آخر، مشيرا إلى أن دقة التحليل كانت أعلى من 80 % .

يحتوي النظام على واجهة باللغة الإنجليزية والتقارير الطبية التي يحتاجها الأطباء من رئتي المريض، كما يوفر الكمبيوتر تقديرًا لاحتمالية إصابة الشخص بـ Covid-19 ، في نطاق من صفر إلى 10، كما أنه ينصح بما يجب القيام به بعد ذلك ، استنادًا إلى التجارب والدروس المستفادة من الأطباء الذين عالجوا مرضى فيروسات التاجية.

وقال كبير العلماء في المشروع في جامعة Tianjin الطبية ، إن دقة النظام كانت في البداية "سيئة نوعًا ما"، ولكن الفريق الطبى عمل على مدار الساعة لتدريب الآلة باستخدام أحدث المعلومات من الأطباء ذوي الخبرة في Covid-19 وممارساتهم السريرية.

ومع زيادة عدد العينات ، تحسن أداء الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ ، وهو الآن يساعد الفرق الطبية التي تقاوم الفيروس التاجي في أكثر من 30 مستشفى في ووهان ومدن أخرى.



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وأوضح أن الأمر سيستغرق طبيبًا متمرسًا لمدة 15 دقيقة حتى يمر عبر 300 صورة تم إنشاؤها بواسطة التصوير المقطعي المحوسب، بينما قامت منظمة العفو الدولية بالمهمة في حوالي 10 ثوانى فقط.

تم اقتراح استخدام عمليات مسح الصدر للتشخيص لأول مرة من قبل الأطباء الذين يقاتلون وباء Covid-19 في ووهان، وبعد إغلاق المدينة، ظهر عدد كبير من المرضى المشتبه بهم واختبرهم للكشف عن العدوى باستخدام الطرق الوراثية استغرق، ولكنه استغرق من عدة ساعات إلى عدة أيام.

في سلسلة من الدراسات، بما في ذلك ورقة نشرت في المجلة الطبية The Lancet ، أظهر الأطباء الصينيون أن الأشعة المقطعية كانت أداة موثوقة للتشخيص، لأن رئة مرضى الفيروس التاجي لها ميزات غير مرئية في أمراض أخرى.

في النهاية قبلت الحكومة الصينية بنصيحتهم وقالت إن نتائج المسح يمكن استخدامها كأوراق اعتماد للعلاج، و قال العديد من العلماء إن القرار لعب دورًا مهمًا في السيطرة على تفشي المرض في البلاد.

ولكن لا تتفق جميع البلدان مع هذه المنهجية، على سبيل المثال ، لا توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض هذا النمط فى تشخيص Covid-19"، وقالت إن السبب هو أن استخدام عمليات المسح سيجذب المزيد من الحالات المشتبه فيها إلى المستشفيات ويزيد بدوره من احتمالية إصابتهم بالمرضى والموظفين الآخرين.

وقالت الكلية الأمريكية للأشعة: "لا يجب استخدام التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن أو كاختبار للخط الأول لتشخيص Covid-19، لانه بعد استخدام الجهاز على مريض مشتبه به، قد يستغرق الأمر ساعة لتنظيف غرفة الاختبار.