"كافح عافر توصل" والتوعية بالاكتئاب مشروعين تخرج لطلبة كلية إعلام الأزهر

كتب لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة إعلامية بعنوان" كافح عافر توصل" وذلك ضمن إطار مشروعات التخرج التي يقوم بها طلاب الكلية، وقال الطلاب إن هدفنا هو توعية الشباب في مرحلة الجامعية وما بعدها والشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية والمقبلين على سوق العمل وتشجيعهم علي تنمية ذاتهم، وتوظيف قدراتهم العلمية و العملية لإكتساب الخبرة في مجالاتهم المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الطلاب: يأتي في إطار هذة الحملة تسليط الضوء علي تأهيل الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية للتصدي للعقبات والأزمات التي تعوق تحقيق أهدافهم وذلك بتشجيعهم من خلال نماذج عصامية مضيئة من أرض الواقع في مجالات مختلفة حققت التقدم والنجاح للاقتداء بها.

يقوم بتنفيذ المشروع: ( أحمد عبدالسلام التشه، أحمد كرم عياد، عبدالله عادل الزناتي، عبدالله خالد محمد، علي عبد المحسن عبد الجواد، محمد عبدالهادي السيد، محمد أحمد خليل، محمد السيد عبد الفتاح، محمد سالم درويش، نادر محمد سليمان) ويشرف علي المشروع الدكتور اسامة مصطفي و الدكتور محمد فؤاد ورئيس القسم الدكتور رمضان إبراهيم.

من جانب آخر أشاد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر بطلاب حملة out of mood ، معلنا دعمه لهم وللفكرة ولخطوات تنفيذ حملتهم التي تهدف للتوعية بمرض الاكتئاب وأعراضه، ويأتي ذلك ضمن مشروع التخرج.

وأوضح أحمد الغرباوي، أحد طلاب مشروع out of mood أن الهدف من المشروع توعية الناس بمرض الاكتئاب وحالاته وكل ما يخصه، مشيرا إلى أن المشروع يحاول تقديم نوع من الاختبارات النفسية بحيث يعرض المريض لهذه الاختيارات ويتم تحديد الحالة وتشخيصه من خلال ذلك ووضع برنامج للعلاج.

وقال إن المشروع يقدم المشورة لكل شخص مريض بالاكتئاب أو بيتعامل مع شخص مريض بهذه الأعراض، مضيفا أنهم يحاولون رفع مستوى الوعي لدى الشارع المصري بخطورة الاضطرابات النفسية وأنه كالاكتئاب وعلى نفس درجة خطورة الأمراض العضوية كالسرطان بل في بعض الأحيان أشد خطورةً.

وأشار إلى أن الفكرة تدعم الوقوف بجانب كل من يمتلك مشكلة ويحتاج لمن يسمعه ويسانده ويطمئن لوجود أشخاص هدفهم الأسمى مساعدته، وأنه يستحق الحياة وكيفية التعامل معها بالضغوطات التي نقابلها وإن زادت أحيانا، بالإضافة لتشخيص الحالات ووضع برامج العلاج من قبل متخصصين وباحثين في مجال العلاج النفسي، وذلك بشكل مجاني 100 %، تحت شعار «عشانك أنا موجود» ويتم التعامل مع الشعار علي أنه واقع حقيقي.

وأضاف أن الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا بين البشر، سواء كانت أمراض نفسية أم جسدية، وهو ثاني أخطر مرض بعد السرطان، ويؤثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذا المرض، الاستمرار بممارسة حياتهم الطبيعية، فالاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة.

وأكد أنه يجب توعية أكبر عدد ممكن من الناس ومشاركتهم ألمهم ومساعدتهم وتحقيق دور إيجابي في المجتمع وإن واجه أي أحد أعراض اكتئاب يعرف أن هناك من يتواجد لأجله، لافتا إلي أنهم أرادوا المساهمة في معالجة الأشخاص علاج نفسي من خلال متخصصين نفسيين مسئولين عن الرد علي الأشخاص المصابين الذين يتواصلون مع الصفحة الخاصة بالحملة، وبالفعل هناك فريق يعمل مع الحملة علي برنامج علاجي نفسي، مضيفا أن هدفهم العمل بشكل واقعي علي أرض الواقع.

جدير بالذكر أن المشروع من تنفيذ: أحمد الغرباوي، أحمد أبوطالب، أحمد صالح، أحمد فوزي، أحمد المنسي، سمير يونس، إيهاب ضياء، محمد صلاح، محمد سامي، عمر الشحري، شريف حمدي.