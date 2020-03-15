قطع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء اليوم وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الأمر الذى ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالى 4500 وحدة عكارة، مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأحدث ذلك إنسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن نحو 10 مناطق بالقاهرة وهى " طره البلد – طره الأسمنت - كوتسيكا ) – المعصرة – حدائق حلوان – عين حلوان – وادى حوف - حلوان – التبين – مدينة 15 مايو) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12.30 ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة 6.30 مساء اليوم، نظرًا لزيادة العكارة بمياه النيل ووجود مشاكل بالصرف بجنوب القاهرة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.