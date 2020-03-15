فرنسا تطلب مساعدة شركات طيران في إعادة مواطنيها من المغرب

(رويترز)

قال وزير النقل الفرنسي جون بابتيست دجوباري اليوم الأحد إن فرنسا طلبت من شركات الطيران المساعدة في إعادة آلاف المواطنين العالقين في المغرب بعد أن أوقفت رحلاتها مع 30 دولة بسبب فيروس كورونا. وقال القنصل الفرنسي في المغرب فيليب كاسيناف على تويتر إن فرنسا لن تتولى إعادة المواطنين بنفسها طالما كان هناك خيار السفر على الخطوط الجوية التجارية.

وينتظر عشرات السياح الأجانب في مطار مراكش أو يسعون لاستبدال تذاكر طيرانهم. وهناك مواطنون فرنسيون آخرون عالقون في أماكن أخرى في المغرب.

وقال دجوباري "طلبت من شركات الطيران المضي في جميع عمليات إعادة مواطنينا إلى الوطن، ولا سيما في المغرب، ومنذ أمس كانت هناك بعض الرحلات الجوية خاصة من مراكش والدار البيضاء والرباط".

وأضاف أنه سيتم إرسال رحلات أخرى إلى أغادير وطنجة لإعادة حوالي 12 ألف مواطن فرنسي من المغرب.

وفي باريس، هناك بعض المغاربة غير قادرين على العودة إلى بلادهم. وقالت عايدة علمي إنها مع عشرات المغاربة في المطار ينتظرون رحلة العودة إلى الوطن وإن البعض لديهم تأشيرات فرنسية ستنتهي قريبا.

ورفضت السفارة الفرنسية في الرباط، التي قالت إنها تلقت 8500 مكالمة خلال 24 ساعة، التعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وقال المغرب اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس لديها ارتفع إلى 28 من 18.