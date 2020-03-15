غلق 40 سنتر دروس خصوصية بنطاق حي ثان طنطا

يأتي ذلك تفعيلا لقرار رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات فى السناتر التعليمية حفاظا على أبنائنا من العدوى ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وبدأت وزارة الداخلية بدأت في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتي ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.