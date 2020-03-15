غلق 137 سنتر فى كفر الشيخ بعد قرار الرئيس بتعليق الدراسة

جاء ذلك خلال حملات قادتها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة لحملات مماثلة فى 13 مدينة ومركزا، لغلق السناتر، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد، لمواجهة فيروس كورونا.

رافقها خلال الحملة الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سيمون، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، وعدد من قيادات المديرية، وعدد من قيادات مجلس مدينة كفر الشيخ

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، شدد على القضاء على التعليم الموازي، وغلق السناتر، خاصة أن كل السناتر بالمحافظة غير مرخصه، ومنذ قرارالرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدأ بعدها حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية، حفاظاً على صحة الطلاب.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، وتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى، وتوزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها في الأماكن المزدحمة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية.