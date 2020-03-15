اليوم السابع
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غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بأبو زعبل وقليوب

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص
غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بأبو زعبل وقليوب
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، بناء علي تعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة بحضور العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والرائد عبداللة جلال مركز الشرطة، والنقيب محمد مباحث المركز وزاهر الهواري مسؤل الأمن بالإدارة التعليمية، حيث تم غلق 5 سنتر تعمل بدون ترخيص، وذلك للحفاظ علي صحة الطلبة، وجاري استكمال غلق السنترات التي تعمل بدون ترخيص علي مستوي المركز والمدينة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قليوب بالتنسيق مع قسم شرطة قليوب والإدارة التعليمية بغلق جميع المراكز التعليمية وذلك لمدة أسبوعين كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا وتم عمل محضر تنسيقي وغلق (٦) مراكز تعليمية.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى ، مضيفا خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.

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غلق 11 مركز دروس خصوصية (11)

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