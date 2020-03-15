غداً..مجلس الوزراء يبت فى مقترح جمعية إيكما للضرائب وتنشيط سوق المال

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس الوزراء صباح غداً الاثنين، اجتماعا سيعرض خلاله المقترح الشامل المقدم من قبل الجمعية المصرية للأوراق المالية- ايكما، بشأن تأجيل وإلغاء الضرائب على البورصة، بالإضافة إلى عشرون مقترح شامل، ضمن المقترحات المقدمة بشأن تحفيز وتنمية سوق المال لحل كافة التشوهات التشريعية والتنظيمية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أيمن محمد صبرى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية - ايكما، بأنه على ثقه بتفهم الحكومة مقترح الجمعية، خاصة وأن المعطيات الاقتصادية هذا الأسبوع مختلفة تماماً عن سابقه، وأننا على ثقة بأنه سيتم اعتماد ذلك المقترح خلال جلسه غدا، مضيفا أن التدخل بضخ السيولة من الحكومات فى البورصات بشكل معلن لا يوجد لها وقت أهم حاليا، لإعطاء دفعة مطلوبة لإنهاء حالة الهلع والارتباك فى الثقة الحالية المبالغ فيها بشكل غير مسبوق.

والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الأربعاء، مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصرى وآخر التطورات والتحديات المؤثرة، شارك باللقاء من الجمعية محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أيمن صبرى، وخالد أبو هيف أمين الصندوق.

لجدير بالذكر أن جمعية إيكما قد سبق أن تقدمت بمقترح، شمل إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة لتنشيط ومضاعفة حجم التعامل اليومى وإنهاء إشكالية ضخامة تكلفة المعاملات المتكررة وعدم فتح أى ملفات ضريبية لمتعاملى سوق المال على أن يكون التعامل فقط من خلال شركة مصر للمقاصة دون غيرها ويتم خصم ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة من المنبع لإنهاء أى ارتباط بين مصلحة الضرائب والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك بنسبة ثابتة بواقع 5% بغض النظر عن نسبة الملكية مع منح حافز للشركات المقيدة 50% من تلك النسبة.