اليوم السابع
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عمليات بنى سويف: جارى إصلاح الأعطال الفنية لسرعة عودة التيار الكهربى

الأحد، 15 مارس 2020 04:23 م
عمليات بنى سويف: جارى إصلاح الأعطال الفنية لسرعة عودة التيار الكهربى محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بنى سويف ،أنه تم توصيل التيار الكهربائى للمنطقة الصناعية ببياض العرب الصناعية ، وأنه تم توصيل التيار الكهربائى لكل مطاحن الدقيق فى دائرة المحافظة.

كما أفادت الغرفة فى بيان لها  أن شركة الكهرباء بأنه يجرى العمل بكامل طاقة الطاقم الفنى بالشركة لتنفيذ أعمال إصلاح كافة الأعطال الفنية بسبب الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وذلك حرصا على توصيل التيار لكل المناطق والقرى التى تعانى من انقطاع الكهرباء بها.

وأفادت الغرفة أن شركة المياه بالمحافظة أكدت أنه تم ضخ مياه الشرب فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، ونظرا لعمل المحطات بنصف طاقتها، هو ما يؤدى إلى انخفاض ضغط المياه، والتى لا تصل إلى الأدوار العلوية.

كما أكدت الشركة أنه قريبا جدا سيتم تشغيل المحطات بكامل طاقتها، وستنتهى المشكلة نهائيا بالقرى والمدن، وذلك مع انتهاء العكارة بشكل نهائى التى تعرضت لها مياه النيل بسبب السيول التى تدفقت بشدة خلال اليومين الماضيين .

وأفادت الغرفة أيضا فيما يتعلق بالوضع فى قرية سنور التى قد تعرضت لتدفق سيل شديد بمخر السيول،ونظرا للتدفق الشديد خرجت بعض مياه السيل خارج مجرى المخر مما أدى الى تسرب المياه وغمر جزئى (من  10 إلى 20 سم ) بعض الشوارع بسنور القديمة، واستلزم ذلك كاجراء احترازى فور ابلاغ الرى باحتمالية تدفق سيل شديد، حيث تم اخلاء المنازل بسنور القديمة، ويتم منذ أمس توفير كافة أوجه الدعم للأهالى المتضررين وجارياليا سحب وشفط المياه من الشوارع والمنازل  المتضررة لسرعة عودة الأهالى لمنازلهم، وجارى اصلاح أعطال الكهرباء بالقرية لعودة الكهرباء لكامل القرية.

 

 


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