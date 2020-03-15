علاج التهاب القولون ونصائح للوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

التهاب القولون واحد من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون، ويسبب ألما شديدا في المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام مع اضطرابات فى عملية الإخراج، ومنها الإمساك والإسهال، وقد يكون ذلك ناتجا عن وجود ميكروبات وطفيليات في القولون، أو نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة القولون وتسبب الالتهابات الشديدة، وذكر موقع crohnscolitisfoundation علاج التهاب القولون وطرق الوقاية منه، ومنها:

علاج التهاب القولون وطرق الوقاية منه:

1: ينصح مرضى التهاب القولون بتغيير النظام الغذائي واتباع بعض العادات الصحية التي تؤثر تعزز الصحة، ومنها الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والوجبات السريعة، نظرا لما تحتويه على زيوت ودهون تؤثر على صحة الجهاز الهضمى والقولون.

2: تجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية والكافيين، فهى من أبرز العادات الخاطئة التي تعمل على زيادة التهاب القولون وتسبب الألم الشديد بها.

3: تناول التوابل بكثرة من الأشياء التى تزيد من خطر الإصابة بالتهابات المعدة والقولون، لذلك ينصح مرضى التهاب القولون بتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على توابل، مع تقليل نسبة الملح والفلفل الأسود في الطعام.

4: الإكثار من تناول المشروبات الدافئة التى تعزز صحة القولون والجهاز الهضمى، ومنها "البابونج، الحلبة، الينسون، الزنجبيل"، جميعها من السوائل الدافئة الغنية بالعناصر والمواد المواد المضادة للالتهاب.

5: ينصح مرضى التهاب القولون بتناول الثوم في الوجبات اليومية، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للجراثيم والفيروسات، ويحد من الالتهاب والألم.

6: ينصح مرضى التهاب القولون بتجنب الضغط النفسى والعصبى، حيث إنه يزيد من أعراض التهاب القولون.

7: يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للالتهاب ينصح بالمواظبة عليها وعدم استخدام أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب.