اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عربى مقيم فى إيطاليا ينقل نصائح لتجنب تفشى فيروس كورونا.. اعرف التعليمات

الأحد، 15 مارس 2020 12:34 ص
عربى مقيم فى إيطاليا ينقل نصائح لتجنب تفشى فيروس كورونا.. اعرف التعليمات الشوارع الإيطالية في فيروس كورونا
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعيش المدن الإيطالية تحت حصار مواجهة فيروس كورونا المستجد، فبعد أن أعلنت الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا إلى 1441 حالة، وإصابة نحو 21 ألفا، حرص مواطن عربى يدعى "عبد الكريم الألفى"، مقيم في مدينة ميلان، على نقل تجربة الدولة الإيطالية في مكافحة الفيروس.

ونشر الألفي، بعض التعليمات التي طالب الجميع اتباعها لعدم الوصول إلى المرحلة الحرجة التي تعيشها إيطاليا، في جروب مختص بالسفر والرحلات، عبر موقع السوشيال ميديا فيس بوك.

وقال الألفي في البوست الذي نشره "الكورونا مش مزحة، رسالة من مقيم في إيطاليا: سلام للجميع، نحن نعيش في إيطاليا – ميلان، سأشارككم وسأشرح لكم، "كيف تسير الحياة هنا في ميلانو" خلال هذه الأيام الصعبة وكيف أعتقد بأنه يجب عليكم أن تتعلموا من الأخطاء ونتائجها التي نعيشها هنا".

وأضاف الألفي "نحن حاليا في الحجر الصحي. لا نخرج إلى الشوارع، الشرطة في حركة دائمة وتلقي القبض على أي شخص خارج منزله، كل شيء مغلق!.. الأعمال، مراكز التسوق، المتاجر، كل الشوارع بدون حركة، الشعور بنهاية العالم !!".

تعليمات عبد الكريم الألفي
تعليمات عبد الكريم الألفي

وتابع قائلاً "إيطاليا بلد الحياة الحية تتحول بين لحظة وأخرى إلى مكان وكأنها بلاد حرب مظلمة، إنها حقيقة لم أعتقد يومًا بأنني سأعيشها، الناس مرتبكة، حزينة، قلقة وعاجزة، ولا يفهمون في الغالب كيف فرض عليهم هذا الواقع ومتى سينتهي هذا الكابوس كله، كان الخطأ الكبير هو أنه في بداية الإصابة الأولى استمر الناس في تسيير حياتهم كالمعتاد ونزلوا إلى الشوارع للعمل والترفيه والشعور وكأنها فترة عطلة، فكثرت التجمعات مع الأصدقاء وحول الولائم، كان الجميع على خطأ ، وكذلك كنتأتوسل إليكم، كونوا حذرين، هذه ليست ضحكة ولا مزحة، حماية أحبائك، والديك، وأجدادك! المرض خطير عليهم، يموت هنا كل يوم حوالي 200 شخص، ليس لأن الطب في ميلانو ليس جيدًا (إنه واحد من الأفضل في العالم)، بل لأنه لا يوجد أمكنة للجميع".

استكمال تعليمات عبد الكريم الألفي
استكمال تعليمات عبد الكريم الألفي

 

وأكمل قائلاً "الأطباء يختارون من سيموت! وذلك فقط بسبب سخافة المواطنين في البداية والذين قرروا أن تستمر حياتهم كالمعتاد بغض النظر عن الوضع الجديد، من فضلكم، تعلموا من الأخطاء، نحن بلد صغير يمكن أن ينتهي به الأمر بمأساة كبيرة، استمع جيدا الان".

واختتم حديثه "لا تخرج إلى الأماكن المزدحمة، حاول ألا تأكل في أماكن عامة، البقاء لفترة أطول في المنزل خلال هذا الفترة، استمع إلى إرشادات وزارة الصحة (لا تلعبها بطل!)، التحدث عن بعد متر من كل شخص، لا تقترب، لا تحتضن أو تقبل، احصل على علاج مكمل ومانع وتعلم من أخطاء الآخرين، نوصيك بتناول فيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة لديك، مساعدة المختصين على منع انتشار الوباء، في إيطاليا، يتم عزل البلاد بأكملها يعني 60 مليون شخص في الحجر الصحي، كان يمكن منع هذا لو استمع الناس إلى التعليمات من البداية".


كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

الصحة العالمية

كورونا في إيطاليا

اخبار فيروس كورونا

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441 حالة و21 وألف إصابة

السبت، 14 مارس 2020 07:24 م

أوكرانيا تجلى مواطنيها من إيطاليا قبل إغلاق الحدود

السبت، 14 مارس 2020 05:50 م

الحكومة اليونانية تقرر إلغاء كافة الرحلات المتجهة من وإلى إيطاليا

السبت، 14 مارس 2020 03:57 م

قطر تعلق التأشيرات لحاملي جنسيات أيطاليا وفرنسا وألمانيا بسبب كورونا

السبت، 14 مارس 2020 02:57 م

شاهد.. إيطاليا تحارب البلاء بالغناء والنشيد الوطنى سلاحها بوجه فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 12:54 م

رئيس الصين يؤكد دعم بلاده لجهود إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران لمكافحة كورونا

السبت، 14 مارس 2020 12:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الإفتاء: النبى أرسى مبادئ الحجر الصحى والأخذ بالإجراءات الوقائية حال تفشى الأوبئة

الإفتاء: النبى أرسى مبادئ الحجر الصحى والأخذ بالإجراءات الوقائية حال تفشى الأوبئة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة