عربى مقيم فى إيطاليا ينقل نصائح لتجنب تفشى فيروس كورونا.. اعرف التعليمات

كتب آسر أحمد

تعيش المدن الإيطالية تحت حصار مواجهة فيروس كورونا المستجد، فبعد أن أعلنت الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا إلى 1441 حالة، وإصابة نحو 21 ألفا، حرص مواطن عربى يدعى "عبد الكريم الألفى"، مقيم في مدينة ميلان، على نقل تجربة الدولة الإيطالية في مكافحة الفيروس.

ونشر الألفي، بعض التعليمات التي طالب الجميع اتباعها لعدم الوصول إلى المرحلة الحرجة التي تعيشها إيطاليا، في جروب مختص بالسفر والرحلات، عبر موقع السوشيال ميديا فيس بوك.

وقال الألفي في البوست الذي نشره "الكورونا مش مزحة، رسالة من مقيم في إيطاليا: سلام للجميع، نحن نعيش في إيطاليا – ميلان، سأشارككم وسأشرح لكم، "كيف تسير الحياة هنا في ميلانو" خلال هذه الأيام الصعبة وكيف أعتقد بأنه يجب عليكم أن تتعلموا من الأخطاء ونتائجها التي نعيشها هنا".

وأضاف الألفي "نحن حاليا في الحجر الصحي. لا نخرج إلى الشوارع، الشرطة في حركة دائمة وتلقي القبض على أي شخص خارج منزله، كل شيء مغلق!.. الأعمال، مراكز التسوق، المتاجر، كل الشوارع بدون حركة، الشعور بنهاية العالم !!".



تعليمات عبد الكريم الألفي

وتابع قائلاً "إيطاليا بلد الحياة الحية تتحول بين لحظة وأخرى إلى مكان وكأنها بلاد حرب مظلمة، إنها حقيقة لم أعتقد يومًا بأنني سأعيشها، الناس مرتبكة، حزينة، قلقة وعاجزة، ولا يفهمون في الغالب كيف فرض عليهم هذا الواقع ومتى سينتهي هذا الكابوس كله، كان الخطأ الكبير هو أنه في بداية الإصابة الأولى استمر الناس في تسيير حياتهم كالمعتاد ونزلوا إلى الشوارع للعمل والترفيه والشعور وكأنها فترة عطلة، فكثرت التجمعات مع الأصدقاء وحول الولائم، كان الجميع على خطأ ، وكذلك كنت! أتوسل إليكم، كونوا حذرين، هذه ليست ضحكة ولا مزحة، حماية أحبائك، والديك، وأجدادك! المرض خطير عليهم، يموت هنا كل يوم حوالي 200 شخص، ليس لأن الطب في ميلانو ليس جيدًا (إنه واحد من الأفضل في العالم)، بل لأنه لا يوجد أمكنة للجميع".



استكمال تعليمات عبد الكريم الألفي

وأكمل قائلاً "الأطباء يختارون من سيموت! وذلك فقط بسبب سخافة المواطنين في البداية والذين قرروا أن تستمر حياتهم كالمعتاد بغض النظر عن الوضع الجديد، من فضلكم، تعلموا من الأخطاء، نحن بلد صغير يمكن أن ينتهي به الأمر بمأساة كبيرة، استمع جيدا الان".

واختتم حديثه "لا تخرج إلى الأماكن المزدحمة، حاول ألا تأكل في أماكن عامة، البقاء لفترة أطول في المنزل خلال هذا الفترة، استمع إلى إرشادات وزارة الصحة (لا تلعبها بطل!)، التحدث عن بعد متر من كل شخص، لا تقترب، لا تحتضن أو تقبل، احصل على علاج مكمل ومانع وتعلم من أخطاء الآخرين، نوصيك بتناول فيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة لديك، مساعدة المختصين على منع انتشار الوباء، في إيطاليا، يتم عزل البلاد بأكملها يعني 60 مليون شخص في الحجر الصحي، كان يمكن منع هذا لو استمع الناس إلى التعليمات من البداية".