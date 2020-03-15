ضبط المتهمين بسرقة مندوب لإحدى الجمعيات بالدقهلية بالإكراه

وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس، من مندوب لأحد الجمعيات "مندوب صرف وتحصيل بإحدى الجمعيات الكائنة ببندر بلقاس"، أنه أثناء توجهه لمقر الجمعية لتوريد مبلغ مالى قدره "31211 جنيه مستقلاً مركبة "توك توك" قيادة "سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى"، وأمام قرية البغدادى دائرة مركز شرطة بلقاس قام شخصان يستقلان دراجة بخارية بحوزة أحدهما بندقية خرطوش، باستيقافهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى وإطلاق عيار نارى فى الهواء وهربا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، ورئيس مباحث المديرية، و أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق مركبة التوك توك" الذى كان يستقله المجنى عليه، وذلك بالإشتراك مع "عاطلين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الستامونى".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة لهم، تم ضبط كل المتهمين المشاركين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من سائق مركبة "التوك توك"، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى قدره 18.600 جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه، وكذا سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار - دراجة نارية" المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى المدة القانونية.