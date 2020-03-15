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صور.. وقفة للمصريين أمام مبنى الخارجية الأمريكية للمطالبة بالحفاظ على أمن مصر المائى

الأحد، 15 مارس 2020 10:32 م
صور.. وقفة للمصريين أمام مبنى الخارجية الأمريكية للمطالبة بالحفاظ على أمن مصر المائى وقفة الجالية أمام مبنى الخارجية الأمريكية
كتب- هاشم الفخراني

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نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وقفة ثانية أمام مبنى الخارجية الأمريكية ، حيث دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، والحكومة الإثيوبية، إلى العودة مرة أخرى لمفاوضات سد النهضة، مؤكدين أن "المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين".

 

وقفة المصريين أمام الخارجية الأمريكية
وقفة المصريين أمام الخارجية الأمريكية

 

وكان قد احتشد عدد من المصريين بولايات نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا والعاصمة واشنطن أمام البيت الأبيض اليوم الأحد، للمطالبة بمزيد من الجهود الامريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم في المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين في تنمية شاملة.

 

جانب من الوقفة المصرية
جانب من الوقفة المصرية

 

أكد المصريون في وقفتهم التضامنية مع حقوق مصر المائية اليوم الاحد أمام مقر البيت الأبيض في واشنطن على أن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر والمصريين، فمصر هبة النيل.

 

الوقفة
الوقفة

وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أنه يريد أن يرسل رسالة إلى الشعب الأثيوبي مقادها أنه يعتقد أن الشعب الأثيوبي غير راض عما وصلت إليه عمليات المفاوضات من تجميد.

 

الوقفة المصرية أمام الخارجية الأمريكية
الوقفة المصرية أمام الخارجية الأمريكية

 

وأكد على أنه على تواصل دائم مع أعضاء الجالية الأثيوبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً على أن المصريين لا يعارضون المشاريع التنموية لأثيوبيا لكن ليس على حساب الأمن المصرى المائى.

 

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 

انضم عدد من الكينيين للوقفة التضامنية التى ينظمها عدد من المصريين فى الولايات المتحدة أمام البيت الأبيض بواشنطن، للمطالبة بمزيد من الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم فى المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين فى تنمية شاملة.

 

 

 

 

 

 

 


مصر

الجالية المصرية

واشنطن

البيت الأبيض

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