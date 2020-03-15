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صور.. رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا"

الأحد، 15 مارس 2020 04:07 م
صور.. رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا" رئيس مدينة الطود يتابع أعمال الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا"
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولات مكثفة لمتابعة العمل فى خطة المدينة للوقاية والتعقيم لمكافحة "فيروس كورونا"، وذلك فى إطار حرص وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك طبقاً للكتاب الدورى رقم 58 لسنة 2020 بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولته أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كما يلى:- (تم إلغاء كافة الإحتفالات أو الإجتماعات والندوات بنطاق المركز، وتم تطهير مكاتب ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالكامل، وكذلك المركز التكنولوجى وقاعات الإجتماعات، ومكتب وحدة حماية الطفل بالمركز والسجل المدنى مع وضع المطهرات والتنبيه على العاملين بإجراءات الوقاية والتطهير).

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، على أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بالطود لوضع الملصقات إرشادات التوعية فى الأماكن العامة والميادين والمدارس والمساجد والكنائس والأديرة والأماكن الحيوية وعليها إقبال شديد من المواطنين، حيث أن غرفة العمليات بالمركز جاهزة لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات فى حالة اشتباه مصاب، وتم التنسيق مع إدارة أوقاف الطود بالمرور المستمر على المساجد الأهلية والمساجد الكبرى وإبلاغ مدير الإدارة على النظافة والتطهير المستمر على حمامات دورات المياه وتطهير أماكن إقامة شعائر الصلاة وخاصة إقامة شعائر صلاة الجمعة، وتم التنسيق مع مسئولى الكنيسة والدير للتأكد من التطهير الدوري، وتم المرور على المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع إدارة الطود التعليمية.

قاد رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حملات تحت إشراف اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتنفيذ قرارات الوزارة بإغلاق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدن الأقصر المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً، حيث نجحت الحملة فى إغلاق عدد من تلك الدروس ومازالت الحملات مستمرة لإغلاق كافة المراكز بالمدن المختلفة خلال الساعات المقبلة.

 

 

رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا (1)
رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا

 

رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا (2)

بدء نشر ووضع الملصقات لتوعية الأهالى بالوقاية من كورونا بالطود

 

رئيس مدينة الطود يتابع أعمال التوعية وبدء الخطة الشاملة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا (3)

 

أعمال التعقيم فى المنشآت الحكومية بمدينة الطود

 


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حملات تعقيم المنشات بالاقصر

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