صور.. رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية

كتب مدحت عادل

أجرى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية اليوم للمنطقة الصناعية فى العين السخنة والطرق حولها لتفقد الأوضاع لآثار السيول الكبيرة التى اجتاحت المنطقة ومتابعة الأعمال التى تتم من شفط وسحب المياه.

وقد رافقه خلال الجولة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبى والمهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية (سيدك) واحدة من كبار المطورين الصناعيين بالمنطقة.

جانب من الزيارة

وتابع المهندس يحيى زكى الاستعدادات التى قامت بها المنطقة فى العين السخنة خاصة المنطقة الصناعية وماحولها مما يتبع النطاق الجغرافى للهيئة العامة، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول التى اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال زكى إنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة المنطقة بعد السيول التى شهدتها العين السخنة، يتم حاليا التنسيق مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والجهات المعنية والمطورين الصناعيين على آليات إزالة هذه الآثار التى أضرت بالطرق فى العين السخنة وخاصة تلك المؤدية للمنطقة الاقتصادية، وذلك نظرا لطبيعة الموقع الذى يتأثر دوما بموجة السيول كل عام.

جانب من السيول

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس و التأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.