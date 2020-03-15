اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية

الأحد، 15 مارس 2020 07:01 م
صور.. رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية يحى ذكى خلال الزيارة
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية اليوم للمنطقة الصناعية فى العين السخنة والطرق حولها لتفقد الأوضاع لآثار السيول الكبيرة التى اجتاحت المنطقة ومتابعة الأعمال التى تتم من شفط وسحب المياه.

وقد رافقه خلال الجولة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبى والمهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية (سيدك) واحدة من كبار المطورين الصناعيين بالمنطقة.

006c1d78-38d8-4702-87db-d8a6b3cca503
جانب من الزيارة 

وتابع المهندس يحيى زكى الاستعدادات التى قامت بها المنطقة فى العين السخنة خاصة المنطقة الصناعية وماحولها مما يتبع النطاق الجغرافى للهيئة العامة، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول التى اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال زكى إنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة المنطقة بعد السيول التى شهدتها العين السخنة، يتم حاليا التنسيق مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والجهات المعنية والمطورين الصناعيين على آليات إزالة هذه الآثار التى أضرت بالطرق فى العين السخنة وخاصة تلك المؤدية للمنطقة الاقتصادية، وذلك نظرا لطبيعة الموقع الذى يتأثر دوما بموجة السيول كل عام.

 

5c0109ab-797a-4689-93d0-4a7fd9c0997e

جانب من السيول

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس و التأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.

b69480db-8d9c-4a50-a637-5fcffef2d886


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

المنطقة الصناعية بالسخنة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة