صور.. النقل العام بالإسكندرية: تعقيم وسائل المواصلات لمواجهه فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

نفذت هيئة النقل العام بالاسكندرية تعليمات القادة السياسية بالاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا ؛ وذلك حرصا على سلامة المواطنين، حيث تم إتخاذ إجراءات وقائية طبية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.

وقد أمر المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بإصدار تعليمات برش وتعقيم كل عربات الترام المدينة و الرمل وسيارات الاتوبيس و المينى باص ؛ و كذلك تطهير و تعقيم مبنى الهيئة وذلك للوقاية والحرص على سلامة الركاب والمواطنين والعاملين بالهيئة.

يأتي هذا في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

فيما أعلنت محافظة الاسكندرية ، إتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" ، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

و أكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها الحرص علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.