صور.. إحتجاجات فى البرازيل خوفا من تفشى فيروس كورونا

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور للرئيس البرازيلي جايربولسونارو، وهو يتوسط أنصاره اللذين إحتجوا ضد الكونجرس البرازيلي والمحكمة، و اللذين أبدوا تخوفاتهم من تفشى فيروس كورونا،معلنين دعمهم للرئيس ولحكومته، حيث أعتبروا أن الفساد في المؤسسات الحكومية يقتل أكثر من أي فيروس.

كانت البرازيل، سجلت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وعلى الرغم من ذلك قلل رئيس البرازيل جايير بولسونارو، من الفيروس. قائلا إن "الأمر ليس بهذا السوء، ووسائل الإعلام تهول من الأمر وتجعل أثاره أكثر خطورة"، مضيفا "بعض الصحف حولت انخفاض أسعار النفط إلى أزمة، على الرغم من أنها لم يصل الأمر إلى أزمة بالفعل"، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.