اليوم السابع
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صربيا تعلن حالة الطوارئ لاحتواء تفشى كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 م
صربيا تعلن حالة الطوارئ لاحتواء تفشى كورونا ألكسندر فوسيتش الرئيس الصربى
رويترز

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أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ فى البلاد لوقف تفشى فيروس كورونا.

وقال فوسيتش، بعد اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في الحكومة في بلجراد، إنه اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذى حُل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى 26 ابريل.

وأضاف فوسيتش في كلمة بثها التلفزيون "من هذه اللحظة نحن في حالة طوارئ".

 وأضاف أن الحكومة ستتتخذ "أشد الإجراءات صرامة" بشكل عاجل.

وأعلنت السلطات الصحية في صربيا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن بلغت 46 حالة، وأنها أجرت فحوصا على 283 شخصا. ولم تحدث أي حالات وفاة لكن مصابا حالته خطيرة.


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