شعبة الخضار والفاكهة: أى تلاعب فى الأسعار هننزل نبيع للناس فى الشوارع

كتب عامر مصطفى

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن هذه المرحلة الحالية يجب أن يكون الجميع بجانب الدولة، مشيرا إلى أن المعروض من المنتجات موجود بوفرة فى الأسواق والمحلات، ولا داعى للتسارع على شراء سلع حتى لا تكون هناك أزمة.

وأضاف حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الخدمة الوطنية تعرض زيادة فى المعروض والأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أن كل السلع بأسعار معقولة ولدينا زيادة معروض وكذلك المنتج المحلى، قائلا: "أى تلاعب فى الأسعار سنخرج من أسواق الجملة نبيع للمواطنين فى الشوارع".

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحرى الدقة والحيطة، فى تداول أى بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.