اليوم السابع
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شركة مياه القاهرة تنفى انقطاع المياه لمدة 3 أيام

الأحد، 15 مارس 2020 05:12 م
شركة مياه القاهرة تنفى انقطاع المياه لمدة 3 أيام انقطاع المياه - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما يتردد حول قطع المياه عن بعض كمناطق المحافظة لمدة 3 أيام على التوالى، موضحة أن فترة الانقطاع لن تزيد عن 6 ساعات بسبب عكارة النيل.  
 
كانت شركة مياه القاهرة قد أعلنت عن قطع المياه عن نحو 10  مناطق بالقاهرة وهي " طره البلد – طره الاسمنت -كوتسيكا ) – المعصرة – حدائق حلوان – عين حلوان – وادى حوف - حلوان – التبين – مدينة 15 مايو )  لمدة 6 ساعات ، وذلك  أعتباراً من الساعة 12.30 ظهر اليوم الاحد وحتى الساعة 6.30 مساء اليوم نظراً لزيادة العكارة بمياه النيل ووجود مشاكل بالصرف بجنوب القاهرة .
 
واوضحت  الشركة انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125".
 
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬
 
وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

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