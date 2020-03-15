سيناريوهات مرعبة قد تغير حياة البشر..مقارنة بين كورونا وهجمات 11 سبتمبر

وكالات

ما بين أحداث 11سبتمبر 2001، عندما تعرض برجا مركز التجارة العالمية فى نيويورك لهجوم إرهابى، وما تسبب فيه فيروس كورونا على مستوى العالم ، هناك علامات تشابه ونقاط تماس ، كشفها تقرير لموقع "ستاندردميديا" البريطانى،الذى قدم سيناريوهات مرعبة لما يمكن أن يسببه الفيروس من تغيير لأنماط حياة البشر.

ففى الـ11 من سبتمبر من عام 2001، أعلن العالم الحرب على الإرهاب، وأصبحت نقطة تحول فى كل العالم، حيث بات الأمن متقدما على مسألة خصوصية الافراد في كثير من الأحيان.



ارتباك فى مطارات الولايات المتحدة

بعد هذه المأساة العالمية، أصبحت المطارات والمتاجر الكبرى والمدارس وحتى دور العبادة هدفا محتملا للإرهاب، الأمر الذى غير من السياسيات وأنماط التعامل مع الأفراد، بحسب تقرير نشره موقع "ستاندردميديا" البريطانى، ويقدم التقرير سيناريوهات مرعبة لما يمكن أن يسببه الفيروس من تغيير لأنماط حياة البشر.



فهل يصبح فيروس كورونا المستجد نقطة تحول تؤثر فى أنماط الحياة والسفر ما بين الدول؟، ويجعلها تعيش في عزلة عن بعضها البعض؟

ونقل موقع قناة الحرة الإخبارى الأمريكى، أن بعد 2001 أدرجت عدة دول ضمن قائمة سوداء كحاضنة للإرهاب، واليوم أصبحت هناك قائمة مشابهة لكنها تتعلق بالدول التي ينتشر فيها وباء كورونا المستجد.

شوارع إيطاليا مهجورة بسبب الفيروس

ربما كانت أزمة وباء كورونا المستجد تسير بوتيرة أقل مما كانت عليه هجمات الحادى عشر من سبتمبر، ولكنها استطاعت خلال أقل من ثلاثة أشهر أن تصبح من أشد درجات الوباء.

ويقول الموقع إن الاختلاف بين الأزمتين أن الأولى جمعت الناس ضد هدف واحد وهو الإرهاب، ولكن فى هذه الأزمة فإن ما يحصل فيها من تسابق على "شراء الذعر" والأنانية في التسوق ربما تكشف عن ضعف بين العديد من الناس حتى وإن كانوا يظهرون الشجاعة.

مستشفيات فحص كورونا

ويشير التقرير إلى أن وسائل الإعلام ربما تساهم في هذا التغيير ولكن بشكل سلبى، إذ أنها تركز على أعداد الوفيات والمصابين، وتتعامل مع المصابين وكأنهم محكوم عليهم بالموت، ولكن لا يتم التركيز على أخبار الناجين منهم رغم أن معدل الوفيات لا يزال ضمن حدود 5 إلى 5.5 %.