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سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس

الأحد، 15 مارس 2020 04:01 م
سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى سنغافورة، اليوم الأحد عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس فى البلاد.

 

وكانت سنغافورة، قد اعلنت إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين فى سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا فى ماليزيا المجاورة بحالات إصابة، وقال المجلس الإسلامى فى سنغافورة أن الإغلاق بدأ يوم الجمعة الماضى والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام فى كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

 

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات فى سنغافورة فى الأسابيع الماضية فى محاولة لوقف انتشار الفيروس الذى أصاب 178 شخصا فى المدينة.

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن، أن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

 

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

 

وأضاف مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، أن الأسابيع المقبلة تشهد زيادة فى عدد الحالات والوفيات والبلدان التى تتضرر من فيروس كورونا، مضيفا أن ونشعر بالقلق لبالغ على وتيرة الانتشار للفيروس على دول العالم.

 

ولفت إلى أن على كل قطاعات والأفراد فى بمواجهة فيروس كورونا، وعلى جميع البلدان مشاركة أجهزة الدولة بالكامل للحد من انتشار الفيروس.


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سنغافورة

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