سكاى نيوز: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا فى ولاية فيرجينيا

أفادت قناة سكاى نيوز العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية سَجلت أول وفاة بفيروس كورونا القاتل في ولاية فيرجينيا.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.
وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.
وسجلت الولايات المتحدة 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.
سكاى نيوز: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا فى ولاية فيرجينياالأحد، 15 مارس 2020 12:31 ص
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت قناة سكاى نيوز العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية سَجلت أول وفاة بفيروس كورونا القاتل في ولاية فيرجينيا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
متحدث مجلس الوزراء: القبض على عدد من مروجى الشائعات بشأن فيروس "كورونا".. ويؤكد: لم يُصدر قرار بمنع الشيشة من المقاهى.. نادر سعد: مد العام الدراسى فى الإجازة الصيفية حال تعطل الدراسة لمدة شهرالأحد، 15 مارس 2020 12:18 ص
إلغاء كأس العالم للجمباز الفنى بسبب كوروناالأحد، 15 مارس 2020 12:17 ص
نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان تعلق الأعمال الفنية 10 أيام لمواجهة كوروناالأحد، 15 مارس 2020 12:17 ص
المصافحة بالقدم والكوع بالدورى البرازيلى.. لاعبو نادى فلامنجو يتحدون كوروناالأحد، 15 مارس 2020 12:14 ص
وزيرة الصحة: ربما يُكتشف علاج فيروس كورونا نهاية أبريل المقبلالأحد، 15 مارس 2020 12:13 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة