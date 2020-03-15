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سكاى نيوز: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا فى ولاية فيرجينيا

الأحد، 15 مارس 2020 12:31 ص
سكاى نيوز: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا فى ولاية فيرجينيا كورونا - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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أفادت قناة سكاى نيوز العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية سَجلت أول وفاة بفيروس كورونا القاتل في ولاية فيرجينيا.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.

وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

وسجلت الولايات المتحدة 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.


أمريكا

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كورونا

فيروس كورونا

الوقايه من فيروس كورونا

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