رئيس وزراء الجزائر: على المشاركين فى الحراك الشعبى توخى الحذر بسبب كورونا

الجزائر /أ ش أ/

دعا عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم السبت، المواطنين الذين يشاركون فى مظاهرات الحراك الشعبى إلى توخى الحذر، لأن الأمر يتعلق بصحتهم وحياتهم، بسبب فيروس كورونا.

وقال جراد - فى تصريحات صحفية اليوم - "أريد أن أقول لإخوانى وأخواتى فى الحراك أننا لسنا هنا نحث عن الاستعمال السياسى مثلما يقوم به البعض، ولكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم"، مناشدا إياهم بتوخى الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وأضاف: "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والأمهات والآباء وتجنب تعريضهم للخطر، لأن المرض إذا انتشر عبر البلاد سندخل فى مرحلة أخرى".

ودعا الجزائريين إلى التحلى بالوعى الجماعى والوحدة امام الصعاب والأزمات، وقال "إننا أمام حرب حقيقية من الناحية البيولوجية والصحية ولهذا يجب علينا أن نتحد ونتفق سويا للحفاظ على صحة الشعب".

ونصح رئيس الوزراء الجزائري، مواطنيه بتجنب التجمع فى قاعات الحفلات والملاهى وغيرها من الأماكن التى يتوافد عليها المواطنون و تفادى الركوب فى الحافلات المكتظة، مشيرا إلى أن المواطن لديه وعى بأن حياته فى خطر.