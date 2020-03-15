رئيس كولومبيا يفرض قيودا على دخول الاجانب اعتبارا من غد لمواجهة كورونا

أ.ش.أ

قرر الرئيس الكولومبى ايفان دوك، اليوم الاحد، فرض قيود على دخول الاجانب وغير المقيمين الى كولومبيا، وذلك بغرض السيطرة على فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19.

وذكرت شبكة سى ان ان الاخبارية الامريكية ان الرئيس الكولومبى قرر ايضا ضرورة خضوع جميع المواطنين العائدين او الاجانب الذين كانوا مقيمين فى البلاد فى الماضى لحجر صحى لمدة 14 يوما ، على ان يبدأ تطبيق جميع هذه الاجراءات الوقائية اعتبارا من غد الاثنين.

وكان الرئيس الكولومبى قد اعلن امس السبت، إغلاق حدود بلاده مع فنزويلا لاحتواء فيروس كورونا المستجد بعد أن بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بهذا الفيروس 34 حالة، طبقا لارقام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكولومبية.