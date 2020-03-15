رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد البرنامج التدريبي للتعليم عن بعد لمواجهة كورونا بقنا

قنا - وائل محمد

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي اقيم بكلية التربية بقنا كخطوة تتماشى مع المستجدات الأخيرة وتوفير اقصى معايير السلامة و الاستمرار في المهام التعليمية للكلية بصورة آمنة تتمثل في التعليم عن بعد و الاستفادة القصوى من امكانيات وخبرات الجامعة و اعضاء هيئة التدريس و الفنيين في مجال التعلم الالكتروني.



وقال بيان الجامعة لقد تم اليوم تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية و تتضمن تنفيذ عدة مهام خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس الجاري حيث تبدأ اليوم 15 مارس بتسجيل المحاضرات مسبقا باستخدام برنامج Presentation Tubeوبث المحاضرات اعتبارا من 16 مارس بطريقة متزامنة و مباشرة باستخدام خدمة Zoom و انشاء حساب شخصي لاستضافة محتوى المقررات على Drive Google يوم 17 مارس ويوم 18 مارس دعم الطالب عن بعد و التواصل معه فى إطار مواجهة الدولة لمواجهة فيروس كورنا.



فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.



وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.



وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.



من جانب أخر أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، التابعة لإيبارشية دشنا ،شمال محافظة قنا، عن مساهمتها لإعادة بناء مئذنة مسجد الرحمن بالقرية والذي تساقطت اجزاء منه خلال نوبة عاصفة " التنين"ونتج عنها تهدم المئذنة في خلال موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد الخميس الماضي.

نظمت وحدة قسطرة القلب بمستشفيات قنا الجامعية ورشة عمل حول توسيع الصمام الميترالي بالبالون تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، صرح بذلك الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية والذي أضاف أن ورشة العمل تأتي تأكيداً على رسالة مستشفيات قنا الجامعية نحو دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب قنا وأطباء المستشفيات الجامعية والتطوير النوعي للعمليات التي تجريها المستشفيات الجامعية بكافة التخصصات نحو الارتقاء الشامل بالخدمات الصحية المقدمة من خلالها.



وأضاف الدكتور حسام إسماعيل رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى قنا الجامعي أن ورشة العمل بحضور الدكتور رضا محفوظ استشاري أمراض القلب والصدر بجامعة البرتا بكندا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء بقسم الباطنة العامة شهدت اجراء عدد 4 عمليات لتوسيع الصمام الميترالي بالبالون عن طريق القسطرة القلبية مؤكداً أن تلك التقنية تعتبر حل بديل عن جراحات القلب المفتوح وأن الحالات والتي تراوحت اعمارها من 35 الى 55 سنة تماثلت جميعها للشفاء وفي حالة صحية جيدة الآن.



فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.



وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.



وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.



من جانب أخر أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، التابعة لإيبارشية دشنا ،شمال محافظة قنا، عن مساهمتها لإعادة بناء مئذنة مسجد الرحمن بالقرية والذي تساقطت اجزاء منه خلال نوبة عاصفة " التنين"ونتج عنها تهدم المئذنة في خلال موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد الخميس الماضي.



من جانبه عبر الانبا تكلا، أسقف مطرانية دشنا للأقباط الارثوذكس، عن سعادته لإعلان الكنيسة المساهمة في اعادة البناء لبيوت الله ،منوها الي أن اهالي المركز تربطهم علاقات ود ومحبة والجميع هنا يساهم في المحبة.



وأشار الانبا تكلا في بيان صحفي الي أن ما تعرضت له البلاد يجعلنا نقف يدا بيد مع بعضنا البعض، ونأمل أن تستقر الاحوال ويحفظ مصرنا الغالية.



مؤكدا على أن مصر اليوم في محنه وان جميع الشعب المصري مسلمين وأقباط يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام ، مضيفا إلى أن مصر مذكورة بالكتب السماوية وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة .



وذكر البيان إن المساعدات ستكون عن مواد بناء واشياء عينية تليق بقيمة الكنيسة وليست مساعدات مادية نقدية.



يذكر أن قريه السلامية تابعه إداريا لمدينه نجع حمادي وكنسيا لمطرانيه دشنا ومعروف عنها التعايش وتسودها المحبة وفي مولد السيدة مريم تفتح جميع البيوت للاحتفال مسلمين ومسيحيين والجميع يشارك بكل ما لديه ويتسابقون لإشعال الشموع ويشارك ن في عمل مجسمات المحبة بين الجميع حتى أطلق عليه لقب القرية المريميه.

كانت موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد تسببت في سقوط مئذنة مسجد بقرية السلامية في نجع حمادي، نتج عنها انهيار المسجد بالكامل، وتبين من المعاينة الأولية، أن المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 60 مترا سقطت على المسجد ما أدى إلى انهيار المسجد بالكامل.























من جانبه عبر الانبا تكلا، أسقف مطرانية دشنا للأقباط الارثوذكس، عن سعادته لإعلان الكنيسة المساهمة في اعادة البناء لبيوت الله ،منوها الي أن اهالي المركز تربطهم علاقات ود ومحبة والجميع هنا يساهم في المحبة.



وأشار الانبا تكلا في بيان صحفي الي أن ما تعرضت له البلاد يجعلنا نقف يدا بيد مع بعضنا البعض، ونأمل أن تستقر الاحوال ويحفظ مصرنا الغالية.



مؤكدا على أن مصر اليوم في محنه وان جميع الشعب المصري مسلمين وأقباط يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام ، مضيفا إلى أن مصر مذكورة بالكتب السماوية وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة .



وذكر البيان إن المساعدات ستكون عن مواد بناء واشياء عينية تليق بقيمة الكنيسة وليست مساعدات مادية نقدية.



يذكر أن قريه السلامية تابعه إداريا لمدينه نجع حمادي وكنسيا لمطرانيه دشنا ومعروف عنها التعايش وتسودها المحبة وفي مولد السيدة مريم تفتح جميع البيوت للاحتفال مسلمين ومسيحيين والجميع يشارك بكل ما لديه ويتسابقون لإشعال الشموع ويشارك ن في عمل مجسمات المحبة بين الجميع حتى أطلق عليه لقب القرية المريميه.

كانت موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد تسببت في سقوط مئذنة مسجد بقرية السلامية في نجع حمادي، نتج عنها انهيار المسجد بالكامل، وتبين من المعاينة الأولية، أن المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 60 مترا سقطت على المسجد ما أدى إلى انهيار المسجد بالكامل.







