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رئيس جامعة بنى سويف: بدء خطة التعليم عن بعد ورفع المواد عبر الموقع الرسمى

الأحد، 15 مارس 2020 04:34 م
رئيس جامعة بنى سويف: بدء خطة التعليم عن بعد ورفع المواد عبر الموقع الرسمى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماعه مع  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عبر استخدام تقنية "سكايب" ، الاجراءات التى قامت بها الجامعة لتوفير بيئة معلوماتية رقمية لتنفيذ خطة "التعليم عن بعد" ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم بالفعل البدء فى رفع المواد العلمية للطلاب، بداية من اليوم عبر الوسائل التكنولوجية وأنظمة التعليم عن بعد باستخدام  الموقع الرسمى للجامعة وذلك طبقًا للمواد بالجداول الدراسية فى كل كلية ، بالإضافة الى توافر المواد العلمية أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعى وفصول جوجل التعليمية مؤكدا على استمرار التواصل مع كافة الطلاب من خلال التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن الجامعة كانت قد قامت بتنفيذ العديد من الاجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنها إيقاف العمل ببصمة الأصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وإقصارها على الوجه فقط على كافة كليات الجامعة، بالإضافة تعقيم الكليات والمبانى الادارية والمدن الجامعية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للتعامل مع تداعيات الفيروس، و تعليق كافة الأنشطة والاحتفالات منعاً للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.

فيما قامت المستشفى الجامعى باتخاذ عددا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن اعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإشاردات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التى يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.

 

 

 


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