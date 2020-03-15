اليوم السابع
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الأحد، 15 مارس 2020 05:28 م
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دراسة تؤكد: الفيروس التاجى يمكن أن يعيش فى الهواء لساعات

الأحد، 15 مارس 2020 03:41 م
دراسة تؤكد: الفيروس التاجى يمكن أن يعيش فى الهواء لساعات فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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يعتقد العديد من العلماء حتى الآن أن الفيروس التاجي كورونا الجديد ينتشر فقط من السطح، لذا ينصح الناس بغسل أيديهم بشكل متكرر لتجنب العدوى، ولكن دراسة أولية كشفت أن الفيروس التاجي الجديد يمكنه البقاء في الهواء لساعات.

وقد وجدت مجموعة من الباحثين أن COVID-19 يمكن أن يعيش في الهواء لساعات في جزيئات دقيقة تعرف باسم الهباء الجوي، ويمكن أن ينتشر بسرعة مثل السارس.

 

حيث يؤكد العلماء أن فيروس كورونا المستجد " COVID-19" يمكن اكتشافه حتى 3 ساعات بعد الغطاء الجوي ويمكن أن يصيب الخلايا طوال تلك الفترة الزمنية.

الدراسة التي نشرت على موقع " medRxiv " ، أشارت أن النتائج ما زالت أولية حيث لم تخضع لمراجعة مكثفة من قبل العلماء.

لا يزال الباحثون لا يعرفون مدى التركيز العالى لكورونا ليكون قابل للحياة COV-2 (COVID-19) عمليًا لإصابة الإنسان، ومع ذلك ، أشاروا إلى أن الغطاء الجوي يمكن أن ينتقل عبر مسافات أكبر بكثير.

ولكن الإجماع العلمي الحالي، هو أن معظم انتقال الفيروس التاجي الجديد يتم من خلال إفرازات الجهاز التنفسي في شكل قطرات تنفس كبيرة على السطح.

وسائل تنقل عدوى فيروس كورونا
 

أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، عادة عن طريق الاتصال الوثيق، أو من خلال قطرات الجهاز التنفسي المنتجة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

العطس والسعال
 

يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر عبر قطرات صغيرة من الأنف أو الفم التي تنتشر عند إصابة الشخص بالسعال أو العطس، هذه القطرات تهبط على الأجسام والأسطح المحيطة بالأشخاص، ثم تصيب أشخاصا آخرين عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

الأسطح الملوثة
 

قد ينتشر الفيروس أيضًا من شخص لآخر عبر الأسطح التي لمسها المصاب، فإذا عطس الشخص ولم يغط فمه ولمس أشياء وأسطح قد تنتقل العدوى، ويمكنه بالتالي الانتقال بسهولة إلى شخص آخر، خاصة بعد أن أشارت دراسات أن الفيروس قد يبقى حى على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام.

 

البراز

هناك طريقة أخرى يمكن أن ينتشر بها الفيروس التاجي بين الناس عن طريق انتقال البراز، فوفقًا لبحث حديث من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC)، فإن الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة من فيروس كورونا الجديد، لديهم فيروس حي في عينات البراز، ما يعني أن هناك طريق برازي محتمل للفيروس، خاصة إذا لم يغسل الشخص يديه جيدا بعد استخدام المرحاض.

 


انتقال فيروس كورونا

وسائل عدوى كورونا

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انتقال كورونا في الهواء

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