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جامعة عين شمس تقرر العمل بنصف قوة موظفيها أثناء تعليق الدراسة

الأحد، 15 مارس 2020 04:16 م
جامعة عين شمس تقرر العمل بنصف قوة موظفيها أثناء تعليق الدراسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس قرار يقضى بالعمل بنصف القوة بين موظفي الإدارة العامة بالجامعة ووحداتها بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة،  على أن يضع مديرى العموم النظام الكفيل بضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة بما لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات ومعلومات، من خلال تواجد نصف القوة خلال كل فترة مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء علي الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل العدد المتواجد داخل الجامعة. 
 
وأوضح رئيس جامعة عين شمس أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات وحدات التعليم الالكترونى و IT بالكليات، إدارة تكنولوجيا المعلومات CIO وشبكة المعلومات الجامعية ، مركز إنتاج المقررات الالكترونية، الإدارة العامة للامن الجامعى، إدارة الدفاع المدنى ، إدارة الخدمات الداخلية بالإدارة بالإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للشئون الهندسية.
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد
 
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
 
 

 


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