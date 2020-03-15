اليوم السابع
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بعد قرار تعليق الدراسة..

جامعة عين شمس تغلق المدن الجامعية وإخلاءها من الطلاب وتعقيمها

الأحد، 15 مارس 2020 12:13 ص
جامعة عين شمس تغلق المدن الجامعية وإخلاءها من الطلاب وتعقيمها الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أنه فى ضوء تعليق الدراسة بالجامعات سيتم غلق المدن الجامعية بداية من اليوم الأحد، وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هناك حوالى 1000 طالب غادروا المدن السبت ، وباقى الطلاب سيغادرون ظهر اليوم الأحد .
 
وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية ستخضع لتعقيم كامل بالممرات والحجرات والمطاعم وكافة مداخل ومخارج المدينة خلال فترة تعليق الدراسة .
 
وكان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي و د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، شهدا حملة التطهير الاحترازية و الرش الشاملة التي تقوم بها جامعة عين شمس منذ عدة أيام كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد ،لضمان توفير سبل السلامة لكل أعضاء المجتمع الجامعي من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والاداريين و المترددين على  الجامعة.
 
و كانت الجامعة قد تعاقدت مع شركة متخصصة للقيام بأعمال الرش و التطهير ، حيث باشرت أعمالها منذ عدة أيام لتطهير المباني والمكاتب الإدارية و كذلك عدد من كليات الجامعة بما فيها من مدرجات و معامل و قاعات و مكاتب و ممرات وغيرها.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الجامعة من خطة استباقية و احترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-2019.
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد
 
 
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
 
 
 
 
 
 

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