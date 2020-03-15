جامعة سوهاج تؤجل "الميد تيرم" إلى الأسبوع الثاني من إبريل المقبل

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج تأجيل امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني " الميدتيرم "، إلى الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم ،وأوضح عزيز فى بيان أن جميع المحاضرات العملية والسكاشن ستستكمل بعد الإجازة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه قد تم البدء في رفع المقررات الدراسية الخاصة بكليات التربية والتجارة والآداب عبر المواقع الإلكترونية للكليات وكذلك موقع الجامعة، مع إستمرار المركز الإعلامي للجامعة بالتعاون مع المستشفى الجامعي من بث حلقات توعوية عن طرق مواجهة الفيروس والوقاية منه.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، عقد الاجتماع الأول لغرفة العمليات المشكلة بقرار من مجلس العمداء الطارئ ، وذلك لمتابعة الأمراض المعدية بصفه عامة والعدوى بفيروس كورونا بصفه خاصة، فى ضوء منح الرئيس السيسى إجازة للطلبة والطالبات لمدة أسبوعين ، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، إلى جانب كافه الأعضاء المشكلين فى غرفة العمليات .

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الهدف من تشكيل تلك الغرفة هو وضع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار هذه العدوى داخل المنشآت الجامعية ، وبين كافة منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ، والجهاز الإدارى وطلاب الجامعة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ما تم انجازه خلال الأيام القليلة الماضية من أنشطة فى هذا الصدد وما قامت به الإدارة العامة للشئون الإدارية ، من تجهيز وتوفير كافة المطهرات والمعقمات بإدارة المخازن العامة بالجامعة والتى تكفى لتطهير وتعقيم كل المنشئات الجامعية لفترة لا تقل عن 3 أشهر .