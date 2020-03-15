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جامعة القاهرة تمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات إجازة خلال تعليق الدراسة

الأحد، 15 مارس 2020 04:47 م
جامعة القاهرة تمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات إجازة خلال تعليق الدراسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليماته بمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات لأطفال صغار فى الحضانة أو مرحلة التعليم الابتدائى إجازة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال ووقايتهم من احتمالية العدوى عند الاختلاط الخارجى، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، فى إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 

وكان الدكتور محمد الخشت قرر أمس العمل بنصف القوة بين موظفى الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من قرار العمل بنصف القوة بين موظفى الجامعة بالتناوب، الموظفين بإدارات: الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإدارى والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الإلكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطوارئ بها، حيث يجب الحضور كاملًا لهذه الإدارات عدا الحاضنات للأطفال.

 

كانت جامعة القاهرة، اجرت أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح، باستخدام آليات التواصل الإلكترونى الحديثة، طبقا لخطة الجامعة التى تم وضعها منذ فترة، وتم خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد، وذلك صباح اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد صباح اليوم، اجتماعًا طارئا مع مجلسى شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة فى التحول للتعليم الإلكترونى والدراسة عن بعد، وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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