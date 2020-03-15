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جامعة الأزهر تحدد زائرين اثنين فقط للمريض بمستشفياتها لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 11:01 م
جامعة الأزهر تحدد زائرين اثنين فقط للمريض بمستشفياتها لمواجهة كورونا مستشفى جامعة الأزهر ارشيفية
كتب لؤى على

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قررت لجنة الأزمات والكوارث بجامعة الازهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، توجيه المستشفيات بأن يكون الحد الأقصى لزيارة المريض في اليوم الواحد بواقع عدد 2 (اثنين زائر) فقط بدءًا من 16/3/2020م وذلك حماية للمريض والزائرين والعاملين بالمستشفى، والتنبيه على الكليات والمستشفيات بأن تكون إدارة مواجهة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم والتواصل مع إدارة الجامعة في كل ما يستجد من أحداث أولا بأول.
 
 
وأكدت اللجنة فى بيان لها، انه قد تم تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم 15/3/2020م، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
وأكد بيان المركز الإعلامي أن الجامعة قامت باتخاذ عدة اجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الأحد  15/3/2020م بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وبدء إخلاء المدن الجامعية (بنين وبنات) في القاهرة والأقاليم، والعمل على  تعقيمها وصيانتها وتجهيزها لاستقبال الطلبة بعد استقرار الأوضاع، إضافة إلى تأجيل الاختبارات التي كان من المقرر عقدها في هذين الأسبوعين، وكذلك تأجيل الرحلات العلمية والتدريب الميداني والندوات وورش العمل والمؤتمرات وذلك لحين استقرار الأوضاع.
 
كما قررت الجامعة، في ضوء إجراءات الصحة والسلامة، قصر الحضور في مناقشات الرسائل العلمية (ماجستير – دكتوراه) على لجنة المناقشة والحكم والباحث وعدد من المتخصصين من داخل الكلية، على أن تعقد المناقشة في مكان جيد التهوية.
 
هذا وتتابع ادارة الازمات بالجامعة برئاسة  رئيس الجامعة عمليات تعقيم جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وأيضا متابعة تعقيم الكليات والمستشفيات والمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم. 
 
كما وجهت إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة الكليات بالبدء في نظام التعليم عن بعد في كليات قطاعات (اللغة العربية – أصول الدين – الشريعة والقانون – التجارة) وكذلك بعض الكليات العملية وذلك من خلال بث شرح الدروس التي كان من المقرر شرحها في هذين الأسبوعين على موقع الجامعة ومواقع الكليات المعنية، والعمل على توفير بعض التطبيقات التي تساعد على نظام التعليم عن بعد للكليات.
 
 
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

فيروس كورونا

اخبار مصر

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