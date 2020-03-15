توافد المحامين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى 4 محافظات.. صور

المحافظات - محمد حسين - فتحية الديب - أحمد مرعى - هانى فتحى

تشهد عدد من اللجان بالمحافظات إقبالا من قبل المحامين للتصويت بالانتخابات كما تشهد لجان أخرى هدوء نسبى، حيث شهد مقر نقابة المحامين بشمال سيناء انتخابات هادئة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحرص المحامين على الحضور والإدلاء بأصواتهم والانصراف سريعا، فيما تبقى أنصار المرشحين لمؤزرة زملائهم .

وقال ممدوح العيادي نقيب المحامين بشمال سيناء فى تصريح صحفى إن الانتخابات تجرى وسط اشراف قضائى كامل، ومن لهم حق التصويت 433 محاميا ومحامية ، وتجرى الانتخابات فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش على منصب النقيب العام والتي يترشح فيها 18 مرشحا، يتم اختيار أحدهم، و162 مرشحا علي مجلس النقابة، يتم اختيار 25 مرشحا منهم، و16مرشحا بالادارات القانونية للقطاع العام يتم اختيار 3 من بينهم.

وقال المستشار محمد عبد الحافظ، رئيس اللجنة العامه للانتخابات بشمال سيناء، إن الانتخابات تجري في اللجنة الفرعية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد،حيث يوجد بها 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.

وأضاف أنه يسمح للمحامي المُدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.

والمرشحون لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وترشحا ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيليه.

كما شهدت اللجان الانتخابية لانتخابات نقابة المحامين بمحافظة بنى سويف إقبالا كبيرا من قبل المحامين داخل 11 لجنة انتخابية بمقر نقابة محاميين بنى سويف.

وقال المستشار حسين طلب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمحافظة بنى سويف ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة بنى سويف إن الانتخابات تسير بسلاسة ولا يعوقها أى شيء.

واضاف المستشار حسين طلب فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن لجان الاقتراع الخاصة بانتخابات نقابة المحامين ومقرها مقر نقابة المحامين بمحافظة بنى سويف فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا ومستمرة حتى الخامسة من مساء اليوم مشيرا إلى أنه سيتم السماح لكل من لهم حق التصويت ومتواجدين داخل مقر اللجان الفرعية فى الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الفرعية.

واضاف المستشار حسين طلب أن انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة بنى سويف تشمل 11 لجنة فرعية تضم 4لجان لبندر بنى سويف ولجنة واحد لكل مركزمن مراكز المحافظة مشيرا إلى أن اللجان الانتخابية يشرف عليها مستشارين النيابة الإدارية بالإضافة إلى أمين سر فى كل لجنة.

وأكد المستشار حسين طلب أن المستشارين استلموا اللجان الانتخابية فى الثامنة صباحا وتم فتح اللجان فى التاسعة صباحا مشيرا إلى أنه يحق للناخب الاقتراع بكارنية نقابة المحاميين وبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

واضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات انه يشرف على عدم وجود أى دعاية الانتخابية فى مقار الانتخابات مشيرا إلى أنه لم تحدث اى شكاوى بخصوص الانتخابات حتى الان.

وتشمل انتخابات نقابة المحامين ببنى سويف 11 لجنة انتخابية ويبلغ من له حق الانتخابات 4789 موزعين على 11 لجنة انتخابية منهم أربع لجان لبندر بنى سويف ولجنة واحدة لكل نقابة فرعية بمراكز بنى سويف والواسطى وناصر واهناسيا وببا وسمسطا والفشن .

من ناحية أخرى يشهد محيط نقابة المحامين بمحافظة بنى سويف تواجد أمنى لقوات الشرطة والحماية المدنية لتأمين العملية الانتخابية.

وفى الشرقية توافد العديد من المحامين، علي اللجان الإنتخابية، للتصويت فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، حيث يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وفى الأقصر شهدت لجنتا مدينة إسنا ومدينة القرنة، زيادة الإقبال على التصويت فى انتخابات نقابة المحامين، والتى تجرى على منصب النقيب العام وأعضاء المجلس، إقبال مميز من المحامين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، حيث توافد المحامون منذ الصباح الباكر للتصويت والمشاركة في الإنتخابات لإختيار نقيبهم القادم والمجلس، وسط أجواء من السعادة بالتصويت عقب تحسن حالة الطقس مؤخراً.

ويشرف على لجنة مدينة إسنا صاحبة الكتلة التصويتية الأكبر بمحافظة الأقصر، والمنعقدة داخل محكمة إسنا المستشار أبو الحسن محمد بهاء الدين أبو الحسن رئيس اللجنة، حيث كان قد بدء صباح اليوم الأحد، التصويت فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، حيث يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.