تقدم سامح عاشور على رجائي عطية بمؤشرات فرز انتخابات المحامين بالبحر الأحمر

كما أظهرت نتائج الفرز الأولية في لجنة مدينة سفاجا حصول المرشح سامح عاشور علي 17 صوتا، ورجائي عطية علي صوت واحد، وكازال الفرز مستمرا بلجان القصير ورأس غارب، حيث إجمالي من لهم حق التصويت بلجان البحر الأحمر 1156 صوتا.

وكانت لجان التصويت أغلقت في لجان البحر الأحمر في الخامسة من مساء اليوم وبدأت عملية الفرز ومازلت مستمرة حتى الآن وذلك تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية.

وجرت الانتخابات بالبحر الأحمر في عدد 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب و مجلس النقابة العامة والإدارة القانونية بواقع لجنتين في الغردقة ولجنة في مدينة رأس غارب شمال المحافظة ولجنة في مدينة القصير جنوب المحافظة ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 محامي من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر.