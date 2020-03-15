اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تقدم سامح عاشور على رجائي عطية بمؤشرات فرز انتخابات المحامين بالبحر الأحمر

الأحد، 15 مارس 2020 10:29 م
تقدم سامح عاشور على رجائي عطية بمؤشرات فرز انتخابات المحامين بالبحر الأحمر انتخابات المحامين بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت المؤشرات الأولية من داخل لجان الفرز بانتخابات المحامين بالبحر الأحمر، أن نسبة التصويت تقترب من 50%، وأفرزت نتائج لجنتي الغردقة حصول المرشح سامح عاشور على 219 صوت، ورجائي عطية على 202، وذلك داخل لجنتي مدينة الغردقة، حيث مجموع من أدلوا باصواتهم 446 محاميا. 

كما أظهرت نتائج الفرز الأولية في لجنة مدينة سفاجا حصول المرشح سامح عاشور علي 17 صوتا، ورجائي عطية علي صوت واحد، وكازال الفرز مستمرا بلجان القصير ورأس غارب، حيث إجمالي من لهم حق التصويت بلجان البحر الأحمر  1156 صوتا.
 
وكانت لجان التصويت أغلقت في لجان البحر الأحمر في الخامسة من مساء اليوم وبدأت عملية الفرز ومازلت مستمرة حتى الآن وذلك  تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية. 
 
وجرت الانتخابات بالبحر الأحمر في عدد 4  لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب و مجلس النقابة العامة والإدارة القانونية بواقع لجنتين في الغردقة ولجنة في مدينة رأس غارب شمال المحافظة ولجنة في مدينة القصير جنوب المحافظة ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 محامي من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر. 
 
 
 

 


البحرالاحمر

الغردقة

انتخابات نقابة المحامين

سفاجا

المحامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة